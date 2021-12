Colpo Ilva, la Ferrini ko  

Ferrini 0

Ferrini (4-4-2) : Sarao (11’ pt Galasso), Cuccu (15’ st Argiolas F.), Mudu, Simoni (42’ Pinna), Aresu (30’ st Sigismondo), D’Agostino, Argiolas, Bonu, Camba, Usai, Murgia (16’ st Lecca). In panchina Piselli, Boi, Mattana, Ruggeri. Allenatore Pinna.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Nicoterra, Malesa, Chiappetta, Di Pietro, Dombrovoschi, Lobrano, Gallo, Tapparello, Aiana (33’ st Cacheiro), Escobar. In panchina, Esposito, Lena, Arricca, Serio. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Colelli di Ostia.

Reti : 9’ st Aiana, 48’ st Chiappetta.

Note : ammoniti Aresu (F), Murgia (F), Gallo (I), Lobrano (I) e Malesa (I). Recupero 3’ pt – 2’ st.

Al Piero Polese di Cagliari una agguerritissima Ilvamaddalena batte in casa la capolista Ferrini per due reti a zero, portandosi a meno sei punti dalla squadra di Sebastiano Pinna in testa al Girone A e rafforzando il suo secondo posto in classifica a pari merito con il Taloro Gavoi.

Una partita avvincente, dove non sono mancate le polemiche per un rigore negato a due minuti dalla fine ai padroni di casa.

La cronaca

La Ferrini deve fare i conti con l’assenza del bomber Gianluca Podda e del difensore centrale Federico Boi ma nonostante ciò cerca di creare buone azioni di gioco. Non è da meno la compagine del tecnico Sandro Acciaro che imposta dalle fasi iniziali un ritmo elevato. Al 10’ a causa di una botta, il portiere Giuseppe Sarao della Ferrini è costretto ad uscire, sostituito da Enrico Galasso. Al 30’ Jacopo Molesa dell’Ilva tenta la giocata al volo ma Galasso è bravo a rispondere, poco dopo arriva la replica della Ferrini con un preciso calcio di punizione del veterano Alessio D’Agostino, respinto dal numero uno avversario Marco Manis. L’Ilva vuole a tutti costi il gol e ci va molto vicino con una giocata di sinistro del suo numero 10 Marco Aiana parata da Galasso. Il primo tempo, nonostante le occasioni, termina a reti inviolate.

Ripresa col botto

Nella ripresa la musica cambia e i coriacei giocatori dell’Ilva vanno in vantaggio grazie a un’astuta incursione di Aiana al 54’, scatenando la delusione dei padroni di casa e la gioia selvaggia dei propri tifosi in trasferta che intonano un furente: «Maciniamo chilometri, maciniamo ostacoli». I padroni di casa, però, non si arrendono e tentano a più riprese di pareggiare con Alberto Usai, Nicola Murgia e D’Agostino che però trovano davanti a sé un solidissimo Manis. La Ferrini gioca un buon calcio, sulla fascia sinistra si muove bene il giovane Daniele Piselli, in difesa le redini sono tenute dal capitano Alessandro Bonu, il pareggio sembra cosa fatta ma gli ospiti resistono.

Rigore negato gol subito

E si galvanizzano quando al 90’ l’arbitro Colelli nega tra le proteste un rigore ai bianco rosso blu dopo una bella azione di D’Agostino, bravissimo a saltare la difesa avversaria e a intrufolarsi in area di rigore. Tre minuti dopo la mazzata finale: la Ferrini subisce il secondo gol dei bianco celesti dell’Ilva grazie a un funambolico Fausto Chiappetta che approfitta di una scivolata sbagliata di Galasso.

