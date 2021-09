Colpo grosso della Dinamo a Varese 

Varese 82

Dinamo Sassari 92

Openjobmatis Varese: Gentile A. 31 (12/21, 1/4, 5 r.), Beane 9 (3/7, 0/2), Sorokas 3 (0/1, 1/1, 1 r.), De Nicolao 2 (1/2, 2 r.), Wilson 5 (1/2, 1/5, 3 r.). Librizzi ne, Egbunu 13 (5/6, 3 r.),Virginio ne, Ferrero 9 (3/3 da tre, 1 r.), Jones 10 (4/9, 0/2, 9 r.), Caruso (1 r.). All. Vertemati.

Banco di Sardegna: Logan 21 (3/6, 5/7, 2 r.), Clemmons 12 (1/5, 3/3, 2 r.), Gandini (2 r.), Devecchi, Treier 3 (0/1, 1/3, 4 r.), Chessa ne, Burnell 13 (4/5, 1/1, 4 r.), Bendzius 12 (3/3, 0/1, 3 r.), Mekowulu15 (4/7, 5 r.), Gentile 6 (0/2, 2/2, 4 r.), Battle 10 (3/5, 0/2, 3 r.), Borra ne. All. Cavina.

Arbitri: Baldini, Di Francesco e Pepponi.

Parziali: 26-23; 45-47; 67-74.

Note: espulsi Gentile e Mekowulu al 36'10” (75-84). Tiri liberi: Varese 12/16; Sassari 20/22. Percentuali di tiro: Varese 32/65 (6/17 da tre, ro 10 rd 16); Sassari 30/53 (12/19 da tre, ro 7 rd 25).

La vince di squadra, la Dinamo: sei in doppia cifra, con il solito Logan con una prestazione robusta in attacco per tutto il match e decisiva in difesa nell'ultimo quarto. Il colpaccio a Varese per 92-82 porta vicinissima Sassari ai quarti. Basta vincere a Cremona anche di un punto. Delle quattro gare giocate finora questa è stata la più convincente sotto il profilo del collettivo. L'avvio è stato un po' incerto e Alessandro Gentile, coadiuvato da Ferrero ha dato uno strappo: -7 dopo 8', 24-17 il punteggio per i padroni di casa. L'ingresso di Logan ha messo il turbo all'attacco, quello di Treier ha dato solidità alla difesa. Il “Professore” ha promosso l'aggancio e sorpasso: +5 al 15' con zampata di Bendzius. Ale Gentile ha recuperato (43-43) ma nel terzo quarto è stato Clemmons ad entrare in trance realizzativa: ha segnato tutti e 12 i punti del suo match portando il vantaggio sino a +9.

Tiri pesanti

La Dinamo ha avuto percentuali da tre fantascientifiche (11/13) prima di sbagliare qualcosina nell'ultimo quarto dopo avere toccato il +10. Con la difesa e la collaborazione di tutti anche in attacco la squadra di Cavina (buone le rotazioni) ha gestito la gara senza rischiare il rientro di Varese che al 37' ha perso anche Ale Gentile che si è spintonato con Mekowulu dopo un rimbalzo. Doppia espulsione, Varese ha perso il suo principale riferimento in attacco.