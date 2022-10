Colpo grosso del La Palma 

ASSEMINESE 0

LA PALMA 1

Asseminese (5-3-2) : Sarao; Cancedda (20’ st A. Scalas), Cirina, Ferraraccio, Zanda (40’ st Asunis; Cao, Pani (22’ st Cau), M. Usai (41’ st Cocco), Canu; Carnovale (10’ st Ibba (37’ st Usai)), Picciau. In panchina R. Scalas, Cau, F. Piras, Cocco, Asunis, Piano, D. Usai, Ibba, A. Scalas. Allenatore S. Pani.

La Palma (4-4-2) : Pisu; Alberti, Boscu, L. Piras, M. Piras (44’ st Campus); Badas (11’ st Fois), Corda (31’ Puddu), Sculco (6’ st Cossu), N. Piras; Baire (28’ st Medda), Tronu. In panchina Lai, Campus, Flores, Medda, Pisu, Puddu, Yao, Ortu. Allenatore Piro.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 42’ pt Baire.

Note : ammoniti Cirina, Carnovale, N. Piras, Alberti, A. Scalas, Ferraraccio. Recupero 0’ pt. - 6’ st. Spettatori 50.

VILLA SAN PIETRO. Il La Palma Monteurpinu si impone di misura sull’Asseminese, grazie al gol segnato al 42’ da Baire e ottiene così i primi tre punti stagionali. Inizia meglio l’Asseminese che all’8’ ha l’occasione per passare in vantaggio con Zanda che calcia di destro dal limite, ma Pisu è abile a deviare sopra la traversa. I padroni di casa legittimano il buon momento con un palo interno colto al 23’ da Picciau. Al 30’ gli ospiti si fanno vedere con un tiro dalla distanza di Corda che esce di poco. La rete del La Palma arriva al 42’ con Tronu che si invola sulla sinistra e mette in mezzo dentro l’area piccola per Baire che insacca in rete. Nella ripresa l’Asseminese inizia in maniera volenterosa, ma non riesce a trovare il gol, complici anche i buoni interventi del portiere Pisu, che al 21’ para un bel tiro di Zanda dal limite dell’area piccola. Nel finale il La Palma si limita a gestire il risultato.

