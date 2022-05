Colpo di scena: Marongiu si ritira 

«Reputo non ci siano più le condizioni per proseguire nell'iniziativa politica che ho intrapreso per il mio paese da due mesi a questa parte, con il sostegno del mio partito, di molti amici e sostenitori», ha dichiarato. Verso fine marzo Marongiu si era detto disponibile a candidarsi con il centrosinistra in occasione delle amministrative del 12 giugno. Poco dopo era stato fatto un passo indietro e poi, circa due settimane fa, una nuova conferma.

Colpo di scena alla vigilia delle Comunali di Villasor. «Lo dico con rammarico, ma ritiro la mia candidatura a sindaco per il paese di Villasor”. Lo annuncia Walter Marongiu, ex primo cittadino del paese che quindi “esce” dalla corsa al ruolo di sindaco del paese.

«Reputo non ci siano più le condizioni per proseguire nell'iniziativa politica che ho intrapreso per il mio paese da due mesi a questa parte, con il sostegno del mio partito, di molti amici e sostenitori», ha dichiarato. Verso fine marzo Marongiu si era detto disponibile a candidarsi con il centrosinistra in occasione delle amministrative del 12 giugno. Poco dopo era stato fatto un passo indietro e poi, circa due settimane fa, una nuova conferma.

La rinuncia

Ora arriva il ritiro definitivo di Marongiu. Il motivo, forse, è da ricercarsi nelle voci sempre più insistenti che vedevano il centrosinistra “spaccato” e incerto sul candidato. Teoria che sembrerebbe trovare conferma nelle parole di Marongiu: «Ritengo che oggi sia diventato indispensabile, prima di ogni cosa, unire piuttosto che dividere la sinistra locale», ha detto l’ex primo cittadino, «la politica non si fa con i risentimenti ed è impensabile immaginare un risultato diverso dalla sconfitta con la presenza di due liste contrapposte a quella guidata dal sindaco uscente».

La situazione

Ma niente alleanze per Marongiu: «Non confluirò in altri schieramenti che, pur nella caratterizzazione civica delle proposte, esprimono candidature ben lontane dal mio percorso e dalla mia storia politica. Ma il mio “passo indietro” non significa confluenza in altri schieramenti che, pur nella caratterizzazione civica delle proposte, esprimono candidature ben lontane dal mio percorso e dalla mia storia politica e del partito che rappresento». Poi le frecciate contro l’immobilismo della classe politica e contro alcuni concittadini (e colleghi?), colpevoli di non essere coerenti nelle loro scelte: «Non si può parlare di larghe intese prescindendo dai programmi. Villasor è allo stremo per gli atavici problemi strutturali e per l’ulteriore crisi provocata dalla pandemia, ma continuo a preferire la coerenza al trasversalismo insito nel dna di persone che preferiscono muoversi come una pallina impazzita su un tavolo da ping pong e che hanno fatto di tutto per “perdere tempo”».

Pur non candidandosi, però, Marongiu non vuole arrendersi: «Non mi farò da parte. I ruoli per portare avanti le battaglie, politiche e non, sono molteplici e di certo non mancheranno. L’unica coerenza che conosco è quella dell’amore verso il mio paese».

