Colpo di scena, in sala pubblico clonato 

In un teatro, si sa, può succedere proprio di tutto e la finzione scenica gli spettatori devono sempre metterla in conto. Ma il pubblico da casa, quello che giudica prima dello show e anche quando il sipario è già chiuso, non sempre fa partire l’applauso. Spesso fischia a distanza e ieri nell’arena di Facebook si sono sentiti pure i campanacci in stile Corrida di Corrado, dopo il post-bluff pubblicato dal Teatro Eliseo. Niente di grave, giusto una risata a luci spente. Per raccontare alla città e alla Sardegna di quanto successo abbia avuto la proiezione del nuovo film di Bonifacio Angius i social media strategist del teatro hanno esagerato con l’inganno. A osservare bene la foto del pubblico in sala si nota la stranezza: le facce si ripetono, tra una fila e l’altra della platea.

Il pasticcio grafico

Una, due, tre, almeno quattro volte si nota uno strano effetto ottico. Ma se è vero che mercoledì sera a Nuoro non c’era un raduno di gemelli, allora resta solo una possibilità: chi ha pubblicato quel post, poi fatto sparire di corsa, ha clonato le signore in sala. E chissà perché solo le donne. L’idea era chiara: mostrare la sala un po’ meno vuota o un po’ più piena, a seconda dei punti di vista. Eppure, tutti avevano notato bene che la coda all’ingresso, prima della proiezione, proprio non c’era. Ma tra la realtà e i social spesso c’è di mezzo l’inganno.

Il trucco grafico

La bacchetta magica di Photoshop, usata tra l’altro senza troppa grazia, stavolta non ha funzionato alla perfezione. Il raggiro è stato grossolano e il primo che ha notato gli stessi volti tra più file non ha perso tempo: l’arma dello screenshot anche oggi ha colpito in pieno. Da una chat all’altra la figuraccia del Ten è diventata virale. E non solo in città. Sul profilo del teatro il post è sparito nell’arco di poco, ma le immagini delle signore clonate (una persino decapitata, nella fretta del copia e incolla) hanno scatenato risate a crepapelle. E paradossalmente la parte più divertente della serata è stata proprio questa. Senza nulla togliere al lavoro di Bonifacio Angius, il regista sassarese che ha appena iniziato il tour per promuovere l’ultimo lavoro. E proprio del successo della proiezione de “I giganti” voleva raccontare il post-truffa pubblicato dal Ten.