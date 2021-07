Colpo di scena durante il bilancio 

Il colpo di scena, nel dibattito sul Bilancio di previsione 2021-2023, stavolta parte dai banchi dell’opposizione. Dopo il primo cittadino Andrea Lutzu, è il capogruppo del Pd Efisio Sanna a scoprire le carte in tavola in vista della prossima tornata elettorale. «Lei signor sindaco ha fatto un bilancio del suo mandato e si è ricandidato legittimamente - ha dichiarato nel suo intervento - Bene, anche noi siamo candidati al governo di questa città. Lo faremo perché vogliamo essere un’alternativa a voi, siamo convinti di fare meglio, con più attenzione alla sostanza e meno ai like». Per il resto, Consiglio comunale senza grosse sorprese.

Interventi

Come prevedibile, il via libera al documento contabile è arrivato con 15 voti favorevoli e 4 contrari. La scadenza del 31 luglio è stata rispettata così come lo sono stati i ruoli di maggioranza e opposizione: i primi a difendere l’operato della Giunta, gli altri ad elencarne le defezioni. Porticciolo, mercato civico, servizi sociali e ordinaria manutenzione i temi più dibattuti. Particolarmente critica la consigliera pentastellata Patrizia Cadau. «Che fine ha fatto il question-time, ideato per stimolare il livello del dibattito culturale politico? Che fine ha fatto la questione dei comitati di quartiere? - ha chiesto - Il fallimento principale di questa amministrazione è non essere riusciti a dare alla città la centralità che merita». Di correttezza ideologica ha parlato Antonio Iatalese. «Non siamo perfetti - ha affermato - riconosciamo quando le cose non vengono fatte bene. Questa opposizione, però, evidenzia solo ciò che più fa comodo: parla di aumenti delle aliquote Irpef, ma non dell’esenzione estesa a molti pensionati». Per il capogruppo di Forza Italia Luca Faedda «dire che questa amministrazione ha millantato e non fatto è un’offesa». E poi il chiarimento sul porticciolo turistico. «La mala informazione fa pronunciare frasi poco corrette - ha detto - il procedimento è ancora in itinere, non si può parlare di fallimento». Bilancio promosso anche dall’esponente di Forza Paris Davide Tatti, a conferma della tenuta della maggioranza. Martedì si torna in Aula per il Bilancio dell’Istar e della Scuola civica di musica.

