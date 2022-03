Colpo di Porto Torres 

In un’edizione di grandissimo livello della Festa del Cross a Trieste, in cui brillano i nomi della campionessa europea Nadia Battocletti e di Iliass Aouani, la spedizione sarda torna nell’Isola con uno splendido bronzo a livello societario tra gli Juniores sugli 8 km con l’Atletica Porto Torres. Una medaglia importante che consente alla Sardegna di tornare sul podio di un campionato di cross, a livello societario, undici anni dopo il secondo posto degli Allievi dell’Atletica Goceano. I ragazzi di Porto Torres hanno disputato una gara coraggiosa e determinata, in cui spicca il diciassettesimo posto di Alessandro Careddu, il 47º di Mattia Careddu e il 55º di Andrea Careddu, conquistando un prestigioso posto sul podio.

Gli individuali

A livello individuale, molto bene Gabriele Motzo (Isolarun) nel cross corto da 3 km conquistato dal siepista Ala Zoghlami: prova tirata, ritmo forte, si viaggia sotto i 3” a chilometro in un tracciato che consente di spingere e di correre agevolmente, e buon piazzamento (16°) con il crono di 9’11”. Tra le Juniores, invece, Giulia Porcu (Atletica Orani) è trentatreesima sulla distanza dei sei chilometri. Nel cross lungo Uomini, sui 10 km, trentacinquesimi i ragazzi del Cagliari Marathon Club, 45ª la Cagliari Atletica Leggera e 53ª la Libertas Campidano, tra le donne sugli 8 km 24º posto per le ragazze della Cagliari Atletica Leggera e 45° per il Gruppo Polisportivo Assemini.

Le Regioni

Per il Trofeo delle Regioni, riservato alle rappresentative regionali Under 16, buon quattordicesimo posto per la Sardegna tra i Cadetti sui 3 km e 17° posto tra le Cadette sui 2 km. Il Il migliore dei sardi è stato Natan Deidda che al primo anno di categoria è giunto 27º in 10’15” su 158 partecipanti.