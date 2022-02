Colpo Bellanova, l’oro del Cagliari 

A Bergamo gli sono bastati due tocchi per confezionare l’assist del raddoppio. Due-tocchi-due in quaranta e passa metri di campo. Uno per allungarsi il pallone, l’altro per consegnarlo a Pereiro. Un’accelerazione pazzesca lungo la fascia destra sul passaggio in verticale di Marin. Una prova di gamba e forza disarmante che, oltre al difensore Maehle, ha lasciato di stucco l’allenatore e i dirigenti della stessa Atalanta, la squadra che gli aveva permesso di esordire in Serie A nel 2020 (primo e unico gettone sino all’arrivo nell’Isola) ma che dopo soli otto mesi ha poi deciso di non puntarci più. Il Cagliari, al contrario, sa bene di aver trovato un tesoro in Bellanova, se lo tiene stretto e a giugno lo riscatterà dal Bordeaux alla modica cifra di 500mila euro, prezzo fissato in estate al momento del prestito. Anche se oggi vale almeno 10 milioni.

L’esplosione

«Ha un motore da Champions, ma una testa da Serie C», storcevano il naso i suoi detrattori considerandolo potenzialmente fortissimo, sì, ma immaturo e non ancora pronto per il grande palcoscenico. Tutti zitti e buoni, ora. Magari la verità sta nel mezzo. Non si spiegherebbero altrimenti il flop di Bergamo e quello precedente in Francia (anche qui una sola presenza) prima dello scorso campionato in B con il Pescara, di buon livello, certo, non a questi livelli, però. Uno sviluppo esponenziale. Sia tecnico che caratteriale. Solo qualche mese fa il ballottaggio con Nandez sembrava quasi un’eresia, oggi proprio non c’è partita là a destra. E quel posto, Bellanova, se l’è conquistato sul campo, metro per metro. Senza mai scalare di marcia, con un rendimento costante e, soprattutto, coerente. Non solo con la palla ai piedi, quindi. Diligente e prezioso anche in fase difensiva, spesso decisivo. Il prototipo dell’esterno moderno, insomma. E ha appena 21 anni, con ulteriori margini di crescita.

La trattativa

Nato a Rho, periferia industriale della città metropolitana di Milano. Non è passato inosservato ai talent scout del Milan, col quale ha svolto tutta la trafila nelle giovanili senza mai esordire, però, con la prima squadra. A Bordeaux non è scoccata la scintilla, e nemmeno all’Atalanta, l’anno successivo. Anche se il suo talento era già evidente e il primo a capirlo (e apprezzarlo) fu proprio Gasperini. Bisognava lavorarci su, però, e ormai la Dea viaggia su altri standard, va di fretta e ha bisogno di giocatori pronti all’uso. E proprio da Bergamo sono arrivati i primi feedback positivi sul giocatore al ds del Cagliari Capozucca che, sentiti altri pareri più aggiornati e fiutato l’affare, è entrato in scivolata sul giocatore. Bruciando così la concorrenza e approfittando della flessione economica del Bordeaux che, pur di liberarsi del suo ingaggio, lo ha lasciato andar via senza troppe pretese. Lo stesso Bellanova ha poi rinunciato a parte del vecchio stipendio pur di riabbracciare la Serie A. Un’opportunità per tutti, insomma. E alla fine, vissero tutti felici e contenti.