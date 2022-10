Colpo alle Poste, in fuga con 570 euro 

Il colpo è durato pochi minuti. Giusto il tempo di farsi consegnare prima settanta euro da un cliente, poi altri 500 dalla responsabile dell’ufficio. Un rapinatore, col volto coperto e armato di pistola, ha fatto irruzione ieri alla filiale delle Poste Italiane di Norbello: è accaduto a distanza di appena dieci giorni dal precedente messo a segno a Paulilatino, sempre alle Poste. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, nessun elemento in comune fra le due rapine.

Il colpo

È scattato poco dopo le 8.30: nell’ufficio di via Vittorio Emanuele c’erano la direttrice Adelaide Ibba, 61 anni, e un cliente. Pistola in pugno, il malvivente col viso coperto ha fatto irruzione nel locale e si è fatto consegnare i soldi che l’uomo aveva nel portafogli. Subito dopo ha preso di mira la responsabile dell’ufficio e l’ha costretta a vuotare la cassa dello sportello al pubblico, appena cinquecento euro. Il rapinatore ha fatto tutto con la minaccia dell’arma, secondo le prime verifiche dei carabinieri, una semiautomatica calibro 7.65. Dopo essersi impossessato del bottino, il malvivente è scappato a piedi.

Le indagini

A quel punto è scattato l’allarme, in via Vittorio Emanuele sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ghilarza e i colleghi del Nucleo investigativo del comando provinciale di Oristano. Nell’ufficio è giunta anche l’ispettrice provinciale delle Poste Maria Bonaria Zedda. Secondo i militari non ci sarebbe alcun elemento in comune fra il colpo consumato ieri a Norbello e quello di dieci giorni fa a Paulilatino, dove a far irruzione sono stati in due, col viso mascherato, e armati, però, di kalashnikov. Il rapinatore di ieri, inoltre, ha caratteristiche fisiche diverse: un particolare emerso, verosimilmente, dall’esame delle immagini immortalate dal sistema di videosorveglianza di cui l’ufficio è dotato. La direttrice della filiale e il cliente presente al momento della rapina sono stati sentiti dai militari allo scopo di acquisire elementi utili alle indagini. Immediatamente è scattato il piano antirapina, con una serie di posti di controllo in diverse zone per tentare di bloccare il malvivente. L’ultimo colpo messo a segno alla Poste di Norbello nel 2005.