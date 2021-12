Colpo alla gang dei nigeriani 

Durante le nove perquisizioni nelle abitazioni sono stati rinvenuti 292 grammi di eroina, 7 di cocaina e 60 di marijuana, oltre a 5.200 euro in contanti. Le manette sono scattate ai polsi di altre 5 persone, anche loro originarie della Nigeria. Arrestate in flagranza per i reati e accusate, in concorso, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, con telecamere e appostamenti, erano iniziate nel novembre del 2020 nel rione di san Donato, nel centro storico di Sassari.

L’attività di spaccio scoperta era fiorente; per i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Sassari fruttava agli organizzatori almeno 30mila euro al mese. Avveniva attraverso una distribuzione capillare affidata agli spacciatori appostati nelle vie della città vecchia, a due passi dal Corso Vittorio Emanuele. È la stessa dove da tempo i residenti segnalano, specie di notte, presenze e attività pericolose.

All’alba

L’operazione, denominata San Cristoforo, è scattata ieri mattina, prestissimo. Affidata ai carabinieri della Compagnia di Sassari, supportata dalle unità cinofile dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. In tutto, sette arresti e sei divieti di dimora. L’ordinanza firmata dal Gip del tribunale di Sassari Giuseppe Grotteria su richiesta della Pm Maria Angioni, riguardava otto persone, tutte originarie della Nigeria e di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Residenti da tempo a Sassari e beneficiari del reddito di cittadinanza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i pusher aspettavano i clienti agli angoli delle viuzze del centro storico. Gli era stato consigliato dai loro capi di nascondere le bustine con la droga in bocca. Anche i compratori, una volta ricevuta la dose, la nascondevano in bocca e poi si allontanavano. L’udienza di convalida è stata fissata per venerdì.

