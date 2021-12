Colpita con lo spiedo: aggressore assolto 

Del tutto incapace di intendere e volere però pericoloso, dunque non punibile - come chiunque abbia problemi psichici di tale portata - ma da non lasciare liberto.

La situazione attuale nelle quali versa il 50enne quartese Diego Carta, illustrata ieri in Tribunale a Cagliari dal sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, è sfociata in una sentenza che ha accolto pienamente le richieste finali del magistrato inquirente al termine del processo che vedeva l’imputato sotto accusa per aver provato a uccidere la sorella Luisa, 70 anni, ex assessora e consigliera comunale, colpendola al torace: l’assoluzione dall’accusa di tentato omicidio ma l’obbligo di trascorrere i prossimi tre anni (almeno) in una Rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, che già lo ospita da tempo. L’uomo, scortato da diversi agenti, era presente in udienza e non ha avuto alcuna reazione alla lettura della sentenza. A pochi passi da lui c’era anche il figlio della vittima, miracolosamente sopravvissuta all’aggressione ma ancora in condizioni gravi e obbligata a una lunga e difficile riabilitazione dopo l’infinito ricovero all’ospedale Brotzu.

La sentenza

La decisione è stata presa poco dopo le 14 dal giudice delle udienze preliminari Roberto Cau davanti all’avvocata Anna Laura Miglior, difensore di Carta, e alla collega Adriana Onorato in qualità di parte civile per la donna. Il 50enne tre giorni dopo aver colpito la sorella aveva detto, al gip che lo interrogava, di essere «dispiaciuto» e «pentito» senza però riuscire a spiegare il perché del gesto e aggiungendo di sentirsi comunque «sano» e di non essere «mai stato male». Parere smentito dalla perizia successiva disposta dal giudice.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Polizia, l’imputato a marzo aveva colpito la sorella anche al capo (con un’anfora) e al volto (con alcuni pugni) facendola cadere a terra. Era arrivata poco prima nella casa di famiglia in via Mercadante, come faceva tutti i giorni sia la mattina sia la sera, per accudire la madre, allettata perché malata, e subito dopo era stata aggredita dal fratello che aveva afferrato due spiedi spiedi lunghi circa 45 centimetri senza lasciarle la possibilità di difendersi e scappare. Tramortita, l’ex assessora era caduta lungo il corridoio di ingresso ed era stata nuovamente picchiata, in quel caso con l’anfora. Quindi la disperata telefonata al centralino della Polizia e l’arrivo dei soccorsi. Davanti agli agenti il 49enne (descritto assente e con gli occhi sbarrati) aveva subito confessato, mentre la vittima era stata caricata su un’ambulanza inviata dal 118 e portata in ospedale.