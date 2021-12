Colonnine elettriche attive entro Natale 

A Selargius arrivano le prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche, cinque in tutto - dal centro della città sino a Su Planu - pronte entro fine anno. Domani il via ai lavori in via della Resistenza. «Un primo importante passo lungo il cammino che consentirà a tutti noi di sposare pratiche sostenibili, che sono certamente le basi del futuro che auguriamo a Selargius», commenta il sindaco Gigi Concu mentre si lavora per la sperimentazione del car sharing.

La mappa

La mappa delle stazioni green parte da via Istria, dove la colonnina per la ricarica elettrica sarà realizzata a due passi dal Municipio, per poi proseguire nel parcheggio del campo sportivo Generale Porcu - in via della Resistenza -, in piazza Don Piras - accanto all’area sosta di via Tazzoli nata sulle ceneri dell’ex cinema Astra. E ancora: in piazza Alessandro Pibiri, e infine una colonnina nel quartiere di Su Planu, in piazza Boiardo.

I cantieri

I lavori iniziano domani nell’area accanto al campo sportivo di via della Resistenza, con gli scavi che richiederanno l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7,30 alle 19,30. «Un piccolissimo disagio decisamente sopportabile in vista dei benefici futuri di cui potrà godere tutta la comunità», sottolinea il primo cittadino. A seguire si procederà in tutti gli altri siti individuati, con la conclusione delle opere prevista a Su Planu, con l’arrivo degli operai in piazza Boiardo programmata per il 16 e il 17 dicembre, giorni in cui entrerà in vigore lo stesso divieto.