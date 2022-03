Colonna, addio ad alta tensione 

La situazione è diventata estremamente pericolosa, perché in Francia sono state numerose le prese di posizione di politici di rilievo, contro le manifestazioni organizzate in Corsica. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che la scelta delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici della Corsica è un errore di Gilles Simeoni, l’uomo politico che guida la collettività corsa. Durissime anche le dichiarazioni dell’ex primo ministro francese Manuel Valls. Diversi politici francesi hanno ricordato che Colonna era in carcere per l’omicidio del prefetto Claude Erignac. La tensione è salita alle stelle dopo la diffusione delle notizie che arrivano da Parigi sull’indagine aperta dopo la morte del nazionalista.

Yvan Colonna, 61 anni, due figli piccoli, è morto nell’ospedale universitario di Marsiglia a causa delle gravissime lesioni riportate in un brutale pestaggio, durato una decina di minuti, e avvenuto nel carcere di Arles per mano di un detenuto jihadista. I corsi, anche chi non è nazionalista, considerano la fine tragica di Colonna un omicidio di stato. E hanno esasperato gli animi le spiegazioni del tutto insufficienti date date dal direttore generale dell’amministrazione penitenziaria francese, sul mancato intervento degli agenti nel carcere di Arles.

La tregua è appesa a un filo, in Corsica si attendono i funerali del nazionalista Yvan Colonna (tumulazione oggi alle 15 nel cimitero di Cargese) per capire come evolverà la situazione ad Ajaccio e nelle altre città dell’isola. Il clima è diventato incandescente, dopo l’arrivo della salma di Colonna nell’aeroporto aiaccino Napoleone Bonaparte. Migliaia di persone hanno accompagnato il carro funebre dallo scalo aeroportuale alla città, dove per tutta la giornata di ieri i corsi hanno reso omaggio a quello che considerano un eroe e un martire.

La tregua fragile

I funerali e la paura

Oggi, alle 12,30, saranno celebrati ad Ajaccio i funerali di Colonna, la salma sarà trasferita nel pomeriggio a Cargese per la tumulazione. Le autorità francesi non intendono tollerare alcun omaggio armato al nazionalista. La famiglia di Colonna ha chiesto rispetto e silenzio. Ma il problema sarà dopo i funerali.

Il Psd’Az a Cargese

Il vicesegretario del Psd’Az Quirico Sanna, oggi sarà a Cargese. «Sarò con Gilles Simeoni – spiega – per rappresentare il Psd’Az: in questo momento difficile e buio noi siamo con la Corsica. E siamo preoccupati per le dichiarazioni irresponsabili di alcuni politici francesi. Così si mettono in difficoltà i corsi che hanno scelto la via pacifica e democratica all’indipendenza».

