Collu appende la fascia al chiodo 

«Sono diventato sindaco nel 2012, il Comune proveniva da un periodo di commissariamento e frazionamento delle forze politiche. E non sono mancati i problemi come le tante cause di esproprio ancora non erano definite dal punto di vista finanziario e pesavano sulle nostre teste come un macigno. La stima andava oltre cinque milioni di euro. Per non parlare dei lavori della rete gas fermi da anni, la vetustà delle infrastrutture comunali quali scuole, strade, ma non c’erano soldi. Poi la morte di Pinuccio, Sciola, un duro colpo per la comunità. E ora la pandemia».

Dopo dieci anni da sindaco, è giunto i momento di «appendere la fascia tricolore al chiodo». Enrico Collu, a pochi mesi dalle elezioni che porteranno all’insediamento di una nuova giunta, parla del futuro. Di che cosa si è fatto e di che cosa si può ancora fare per il paese museo, snocciolando temi personali e comunali e mettendo in chiaro che se ci fosse la volontà popolare e la possibilità tornerebbe agli uffici comunali.

Come sono stati questi 10 anni?

«Essere stato sindaco di San Sperate per me è stata un’esperienza incredibile, unica. È stato un onore e ne sono orgoglioso in un modo che è difficile da spiegare. Ma è stato molto faticoso senza dubbio, ha comportato grandi sacrifici non solo per me ma soprattutto per la mia famiglia che mi ha sempre supportato senza nessuna gratificazione: per loro solo rogne e un padre e un marito che spesso non era presente».

Due mandati complessi?

Questi sono i problemi, ma che cosa avete fatto voi?

«Un articolo non basterebbe. Voglio ricordare, perché è un aspetto che si nota meno delle opere realizzate, che, anche se non si è giunti alla conclusione processuale, grazie a un enorme lavoro legale, ci sono i soldi accantonati o già versati per il ristoro totale degli espropri. Ma tanto è stato realizzato: piazze, strade, parchi, illuminazione pubblica, impianti di sicurezza, scuole».

Però le critiche non sono mancate.

«Devo confessare che sono meno di quanto appaiano e in realtà provengono da una minoranza. Ringrazio per l’affetto e la premura che mi hanno riservato molti concittadini».

E adesso?

«Devo costruire una nuova lista per il futuro, insieme a tutti coloro che condividono la nostra visione di San Sperate: un centro che non scorda le sue origini contadine e culturali, ospitale, aperto all’innovazione, al confronto e agli scambi con tutto il mondo dall’arte allo sport e alla scuola».

Quindi niente terzo mandato, nemmeno se fosse possibile.

«Invece sì. Abusando della pazienza della mia famiglia, sarei nuovamente al giudizio degli elettori. Sono disposto a candidarmi come consigliere se potesse essere d’aiuto ma non avrei nessun problema se mi venisse chiesto di lasciare spazio a qualche giovane. Rimango a disposizione. Tutto sommato le alternative non mancano: anche andare in vacanza con la famiglia o a pescare un po’ più spesso non sarebbe poi così tanto male, no?».

