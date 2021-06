Colbrelli c’è, aru no 

Il tricolore sventolerà in gruppo al Tour de France, sul petto di Sonny Colbrelli, nuovo campione italiano di ciclismo su strada. A Imola il velocista di Desenzano ha battuto in una volata a due Fausto Masnada e conquistato dopo 225 km il titolo dei professionisti, su un percorso molto simile a quello che nel 2020 ha incoronato Julian Alaphilippe campione del mondo.

La cronaca

Fabio Aru è uscito di scena a circa 45 km dalla fine, al penultimo passaggio sulla salita della Gallisterna, quando Davide Formolo ha rotto gli indugi nel gruppo e ha creato la selezione, ben assecondato da Vincenzo Nibali e Mattia Cattaneo e poi da altri sette. Si è formato un gruppetto di dieci unità a inseguire i battistrada. In quel momento c’erano ancora in testa otto fuggitivi, l’ultimo dei quali, Samuele Zoccarato, è stato capace di resistere e salire sul terzo gradino del podio. Nel giro finale, prima Masnada e poi Colbrelli sono evasi dal gruppetto inseguitore e con Zoccarato hanno dato vita all’azione decisiva. Alle loro spalle, prima il gruppo più numeroso (giunto a quasi 10’), poi i contrattaccanti hanno mollato. Molti tra i corridori attardati, come avviene in questi casi, si sono fermati all’ultimo passaggio sotto il traguardo. Tra questi anche Aru.

Verso la Francia

Il villacidrese della Qhubeka Assos, rientrato sabato dal ritiro di una decina di giorni al Sestriere, non ha avuto il cambio di ritmo che serviva e certo a sei giorni dalla partenza del Tour i segnali non sono proprio dei più incoraggianti. È vero che in Francia Fabio andrà senza obiettivi di classifica, cercando di mettersi in mostra in qualche tappa, ma nella corsa più difficile del mondo (e che dura tre settimane) serve una condizione molto solida, come ha dimostrato l’amara esperienza dello scorso anno. Ed è difficile pensare di trovarla per strada giorno dopo giorno. In questo senso, dopo un Delfinato chiuso in calando, questa prova sembra ricordare il ritiro dello scorso anno al Giro di Lombardia, frettolosamente archiviato come “una giornata no” e in realtà un segnale che la condizione non era ideale per andare alla Grande Boucle due settimane dopo. Anche perché i ritiri di Fabio in carriera si possono contare sulla punta delle dita. Il problema, però, non è non aver concluso la corsa, perché è chiaro che quando rimani in un gruppo che mette il piede a terra non ha certo senso continuare da soli. Il problema è che Fabio non avrebbe dovuto trovarsi in quella posizione. Resta da capire perché ci fosse e la risposta potranno darla soltanto le prossime prove.

Ordine d’arrivo : 1. Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) km 225,9 in 5.29’25” media 41,146 km/h, 2. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) a 2”, 3. Samuele Zoccarato (Bardiani-Csf) a 37”, 4. Gianni Moscon (Ineos-Grena- diers) a 2’30”, 5. Alexander Konychev (Bike Exchange) st, 6. Giovanni Carboni (Bardiani-Csf) st, 7. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) st, 8. Giulio Ciccone (Trek-Sega- fredo) st, 9. Vincenzo Nibali (id.) st, 10. Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos) st.

