«Col paese in difficoltà Dessì è scappato» 

«Il sindaco si sarebbe dovuto presentare in Consiglio e dire la verità alla popolazione. Dopodiché si sarebbe dovuto dimettere. In quel caso le dimissioni avrebbero avuto un senso politico ben diverso».

Tore Sanna non è tra gli otto consiglieri (compreso il sindaco Dessì) - due dei quali di minoranza - che hanno rassegnato le dimissioni per porre fine alla legislatura e far arrivare un commissario. Proprio lui - storico sindaco del paese - che ha più volte definito l’azione amministrativa degli ultimi tre anni come «la più disastrosa mai vista» e che ha spesso accusato Dessì (e il suo gruppo) di incapacità politica.

Perché non ha firmato?

Quindi Dessì sarebbe dovuto restare in carica?

Il sindaco aveva già presentato le dimissioni due volte per poi ritirarle. Una terza forse sarebbe stata troppo.

«Anche il Consiglio doveva avere il coraggio di staccare la spina. Non lo ha avuto».

Insomma, non salva nulla del sindaco Dessì.

«Ma non ne voglio neanche più parlare, ormai rappresenta il passato. Emerge che ha sempre cercato di scaricare le colpe sugli altri, lui non c’entra mai nulla. Se la maggioranza non si è tenuta in piedi, la colpa è esclusivamente la sua. Perché non ha avuto il coraggio di presentarsi in Aula e dire “ho sbagliato”?».

Arriva il commissario.

«Sarà una persona valida ma non ha i superpoteri, non è Nembo Kid. Lavorerà in un paese con enormi difficoltà».

Per esempio?

«C’è una situazione economico-finanziaria disastrata, basta leggere la relazione del revisore dei conti. Chiunque si metterebbe le mani sui capelli. Ma c’è anche una situazione sociale difficile, basti pensare all’ultimo episodio accaduto al parco Bussi dove un gruppo di minorenni ha devastato la sede di un’associazione. Su Villasimius sta per incombere un disastro, questo inverno molte attività chiuderanno e tante famiglie andranno in crisi. Per non parlare degli anziani, sono stati privati della loro sede e li ritroviamo seduti nelle panchine».

Nel frattempo è già iniziata la campagna elettorale. Cosa farà Tore Sanna?

«Do la mia massima disponibilità a discutere con chiunque dei problemi del paese per trovare soluzioni».

Si ricandiderà?

«No, non mi candiderò più a sindaco e non sono interessato a liste, nomi e cose varie. Ma come si può discutere su chi dovrà guidare un gruppo se non sono state definite le mete e i compagni di viaggio?».

Carlo Fadda, il consigliere più “anziano”, ha lanciato la candidatura del vicesindaco Maurizio Marci.

«Fadda è sempre in rampa di lancio ma io non sono interessato a questo tipo di discorsi. Marci? Ci sarà una fila sterminata di candidati, sono tutti pronti, probabilmente anche il sindaco uscente Gianluca Dessì. Ma sono pronti a parlare dei problemi del paese?».

Predica unità ma alla fine si è spaccato anche il gruppo di minoranza di cui lei era capogruppo.

«Non c’è stata alcuna spaccatura. C’è libertà di opinione, non mi sono sentito tradito da Pino Gagliardo ed Enrico Cogoni, i consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni con i cinque di maggioranza. Diciamo che anziché condividere il mio ragionamento hanno agevolato la fuga del sindaco».

