Coghe, neo Cavaliere: «Così abbiamo affrontato il virus» 

Ferdinando Coghe, 64 anni, nato a Uta, direttore del Laboratorio Analisi chimico cliniche dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, è stato nominato dal Presidente Mattarella “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”. Il titolo gli viene assegnato oggi nel corso della cerimonia al Conservatorio di musica del capoluogo nell’ambito delle celebrazioni del 2 giugno. Il suo laboratorio, all’interno del Policlinico di Monserrato, ha svolto un ruolo essenziale durante la pandemia esaminando una quantità rilevante di tamponi. Lavoro prezioso per individuare i casi di positività e arginare focolai potenzialmente molto pericolosi.

Quale emozione suscita il titolo di Cavaliere?

«Sono felice ma non è un titolo solo mio. Lo condivido con tutta la squadra, un gruppo formato da 60 persone. Tecnici, biologi, medici, amministrativi e farmacisti che hanno sempre operato con competenza e determinazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione del riconoscimento li ho convocati. Volevo informarli dell’importante novità. L’onorificenza non può essere attribuita a un gruppo ma sono tutti Cavalieri. Naturalmente grande merito va all’Azienda che ci ha messo nelle condizioni di svolgere nel miglior modo possibile il nostro lavoro».

Sono stati mesi molto duri.

«Un periodo durissimo a livello fisico e sul piano emotivo. Molto duro anche per le famiglie che hanno dovuto sopportare i nostri orari e le nostre assenze. Ma non poteva che essere così. Abbiamo affrontato un’epidemia».

Il momento più difficile?

«Quando sono morte persone che conoscevo. In particolare quando è morto Nabeel Khair, medico di famiglia, marito di una collega che lavora con me. Lei aveva il covid ed era a casa. Lui è morto in ospedale lontano dagli affetti più cari».

Quanti tamponi avete esaminato in questi mesi?

«Dall’inizio della pandemia 270mila con picchi giornalieri, nel momento più critico, di 2mila. Abbiamo superato tutte le difficoltà grazie all’organizzazione. Con i “mattoncini “che ci ha messo a disposizione l’Aou abbiamo costruito la nostra porzione di muro contro un nemico molto insidioso».

Oggi quanti sono i tamponi?

«Duecento al giorno. È una fase di bassa incidenza del covid ma il virus continua a circolare. È giusto riavviare le attività economiche, ma con grande attenzione. Non dobbiamo abbandonare cautela e prudenza. Le regole vanno sempre rispettate per evitare brutte sorprese».

Quando avete capito che il Covid era arrivato anche in Sardegna?

«A metà marzo del 2020 con il primo tampone positivo che abbiamo riscontrato nel nostro laboratorio. Il caso tragico del 42enne cagliaritano che è morto per il virus, la prima vittima del covid nell’Isola. Quel tampone positivo è stato un campanello d’allarme. Da qualche giorno cercavamo il virus senza trovare casi di positività. Cominciavamo a pensare: qui non arriva, il mare ci protegge. Alla fine è arrivato. La prima ondata in Sardegna non è stata drammatica come la seconda, dell’estate e dell’autunno, con oltre 900 morti».

Un ringraziamento particolare?

«Voglio ringraziare il mio gruppo di lavoro, 60 “Cavalieri” a cui esprimo gratitudine per l’impegno e la dedizione alla causa».

È un riconoscimento per l’importante lavoro svolto nel corso di questa pandemia dal direttore del Laboratorio analisi del Policlinico e da tutto il suo staff. Tutti si sono impegnati senza tregua giorno e notte per lottare contro un nemico spesso invisibile e subdolo