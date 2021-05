Codice appalti, rischiano in 600 

La Filctem Cgil chiede ai parlamentari sardi di intervenire per modificare l’articolo 177 del Codice degli appalti, e salvare così circa 600 posti di lavoro in Sardegna. Il sindacato denuncia la pericolosità della norma che impone uno spacchettamento delle commesse che vengono assegnate nel comparto dei servizi pubblici.

Esternalizzazioni

Francesco Garau, segretario regionale della Filctem, riassume quello che potrà accadere se il legislatore non dovesse modificare la disciplina che si appresta a entrare in vigore: «Secondo il testo attuale, entro l’anno le società che hanno avuto in concessione diretta senza gara d’appalto la gestione di lavori, servizi pubblici o forniture di acqua, energia, gas e rifiuti dovranno esternalizzare l’80 per cento delle concessioni con valore superiore ai 150mila euro». Il freddo dettato normativo mette in pericolo i contratti di circa 600 lavoratori sardi oggi impegnati negli stabilimenti dell’Enel. A livello nazionale, invece, i dipendenti degli appalti in bilico sarebbero più di 150mila.

Il sindacato ricorda come la stessa Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, abbia riconosciuto la pericolosità della nuova regolamentazione degli appalti. Secondo l’ente indipendente si potrebbe infatti assistere a un’impennata dei costi che andrebbero a riverberarsi sulle bollette pagate da famiglie e imprese. Non solo, anche il Consiglio di Stato ha sollevato diversi dubbi scegliendo di rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale. I giudici amministrativi hanno spiegato in un parere come la nuova disciplina sia capace di ledere il principio costituzionale della libera iniziativa economica, e di minare il buon andamento e l'efficienza dei servizi di interesse economico generale.

Il voto in Senato

Per la Cgil l’intervento dell’esecutivo è necessario anche per rispondere a un ordine del giorno presentato al Senato. L'atto di indirizzo presentato da Sinistra italiana impegna Palazzo Chigi a non esternalizzare i servizi di interesse economico generale e a tutelare gli attuali concessionari. Garau invita i parlamentari sardi a non far mancare il proprio voto: «Occorre che sostengano l’ordine del giorno e si facciano promotori di un'iniziativa forte per difendere i posti di lavoro e la qualità dei servizi».

