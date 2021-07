Code, traffico e disagi per il cantiere Metro «Ogni giorno il caos» 

Rivoluzione della viabilità in piazza Matteotti. La corsia centrale, quella situata tra la piazza e lo spartitraffico di fronte alla stazione ferroviaria, è interessata dai lavori per la realizzazione di banchine di sbarco per gli autobus del Ctm e dell’Arst. La corsia sarà interamente dedicata alla circolazione del trasporto pubblico locale. Dunque non ci sarà più una commistione tra auto e bus come accadeva in passato. Gli automobilisti che devono girare verso via Roma dovranno d’ora in poi utilizzare la corsia che costeggia l’ingresso principale della stazione. Questa modifica fa parte del più ampio progetto della metropolitana leggera che collegherà piazza Repubblica alla Stazione. La nuova corsia degli autobus sarà pronta entro agosto, assicurano dal servizio Viabilità del Comune. Da quel momento, con la rimozione della recinzione del cantiere, le auto avranno un po’ più spazio. Nella parte bassa di via Sassari è cambiato il senso di marcia ed è stato istituito il senso unico da viale La Plaia a via Roma. Chi proviene da via Crispi deve per forza girare a destra verso Sant’Avendrace, o a sinistra verso il largo Carlo Felice. Da via Roma all’incrocio con via Sassari bisogna proseguire dritti verso il Largo.

Sono ancora tanti gli automobilisti ignari. Ogni mattina, dalle 9 alle 14, si creano ingorghi e file. I clacson suonano all’impazzata. Si fa ancora fatica a ricordarsi che, al semaforo della parte alta di via Sassari, non si può più andare dritti. Nonostante sia passato poco più di un mese dalle modifiche alla viabilità, ci vorrà ancora del tempo prima che gli automobilisti si abituino. La segnaletica orizzontale e verticale è stata sistemata sin da subito, ma chi percorre la zona in auto è ancora disorientato. Per chi va al lavoro, è un vero e proprio inferno. Laura Cau deve obbligatoriamente passarci per andare in ufficio: «Comincio il turno alle 9,30. Partivo da casa alle otto e mezzo e il traffico era più scorrevole. Ora ogni giorno ci sono ingorghi, devo uscire di casa almeno mezz’ora prima». Di incubo parla anche Giorgio Farina, che come Laura è costretto a passare di lì: «Capisco la necessità di questi lavori, però mettono in croce noi automobilisti. Possibile che non ci fosse un’alternativa per non creare tutti questi disagi? E poi parlano di voler agevolare la viabilità». In molti tremano all’idea che i lavori per la corsia degli autobus, gestiti dall'Arst, possano durare più del previsto. Ma dai piani alti assicurano che non sarà così.

