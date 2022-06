Code alle Poste, lettera a Regione e Anci 

A raccontare quando accaduto è Mauro Mulas, figlio di due dei pensionati rimasti a bocca asciutta. «I miei genitori sono andati martedì alle 9 e un’impiegata ha detto loro che non c’erano soldi perché non era passato il portavalori – spiega Mauro Mulas –. Si sono sentiti dire di tornare l’indomani. Poi fortunatamente hanno ricevuto la pensione. Ma una cosa simile è accaduta anche ad altri anziani. Quando si pianificano i pagamenti con le lettere e i giorni stabiliti, non ci deve essere anche la disponibilità finanziaria? A farne le spese sono sempre i poveri pensionati che fanno i salti mortali per andare avanti».

Sono diverse le segnalazioni che arrivano da Monserrato sui disagi che affrontano gli utenti dell’unico ufficio postale della città, in piazza Maria Vergine, dove spesso di formano code all’esterno sotto il sole o la pioggia.

Ma martedì c’è anche chi è dovuto rientrare a casa senza i soldi della pensione. Il motivo? Lo sportello era rimasto senza soldi.

La denuncia

A raccontare quando accaduto è Mauro Mulas, figlio di due dei pensionati rimasti a bocca asciutta. «I miei genitori sono andati martedì alle 9 e un’impiegata ha detto loro che non c’erano soldi perché non era passato il portavalori – spiega Mauro Mulas –. Si sono sentiti dire di tornare l’indomani. Poi fortunatamente hanno ricevuto la pensione. Ma una cosa simile è accaduta anche ad altri anziani. Quando si pianificano i pagamenti con le lettere e i giorni stabiliti, non ci deve essere anche la disponibilità finanziaria? A farne le spese sono sempre i poveri pensionati che fanno i salti mortali per andare avanti».

Le code

Ma il principale problema segnalato dagli utenti è quello delle frequenti code. Chiara Farris dice che quando deve andare alla posta si fa «il segno della croce». La ragione? «A metà mattina trovo spesso una lunga fila», dice. «Con il caldo è inaccettabile». Mulas conferma: «I miei genitori non di rado sono costretti ad attendere all’esterno. Monserrato deve avere più di un ufficio postale, è un Comune di 19mila abitanti».

La consigliera

Della questione si sta occupando la consigliera comunale Francesca Congiu, del Pd: sabato ha inviato una lettera alla Regione e all’Anci Sardegna per chiedere che si trovi una soluzione: «Lo stato di emergenza Covid è terminato, contingentare in questo modo gli ingressi lo trovo ingiustificato», afferma Congiu. Nella lettera scrive che «i continui assembramenti esterni all’ufficio postale creano rischi di malori nella popolazione più anziana, esposta al freddo in inverno e al caldo torrido in estate. La situazione è divenuta insostenibile nel nostro Comune e le difficoltà nella gestione in sicurezza del fenomeno sono palesi. L'ubicazione dell'ufficio postale in una zona carente di parcheggi e il pericolo per i pedoni, causato dal traffico veicolare, sono la manifestazione più esplicita del problema. Gli anziani e le fasce deboli della popolazione cercano un riparo nelle vicinanze, procurando così assembramenti pericolosi».

L’appello

Congiu chiede all’Anci e alla Regione di convocare un tavolo per cercare soluzioni. «Sappiamo che le difficoltà correlate alla pandemia hanno costretto anche Poste Italiane a rivisitare l'organizzazione dei propri servizi, ma la tutela degli utenti e dei propri dipendenti dovrebbe essere garantita», dice. «Cercherò di sollecitare e coinvolgere l'amministrazione perché si impegni ad effettuare un costante controllo, agendo sempre a tutela dell’utenza debole della popolazione».

