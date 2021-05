Cocktail e pizze, è Eleonora-mania 

Chissà cosa avrebbe pensato nel sapere che c’è persino chi le ha dedicato un aperitivo, il “cocktail Eleonora”. Ma c’è anche la pizza tutta oristanese ispirata alla giudicessa. Senza dissacrare la regina degli Arborea, in questi giorni in città è esplosa l’Eleonora-mania: oltre alle mostre e agli eventi culturali, c’è un clima frizzante per celebrare i 140 anni della statua. E non soltanto per le bollicine degli spritz di turno ma per il fervore che si è acceso in vista dell’Eleonoradì di sabato tra foto sui social e iniziative nelle scuole.

La maratona

Il Comune insieme alla Fondazione Oristano ha scommesso da subito su questa ricorrenza. «Non potevamo non celebrare un anniversario così importante per la storia e l'arte della nostra città – ha commentato l'assessore alla Cultura Massimiliano Sanna – È l’occasione per dare ancor più rilievo a uno dei monumenti simbolo della nostra città e per ricordare la giudicessa». E cosi tra presentazioni di libri e l'inaugurazione di una mostra (ieri all’Antiquarium) è tutta la città che partecipa a questo speciale compleanno. «Creeremo un aperitivo per l’occasione» dice con entusiasmo Marcello Piacentini dell’Aroma caffè in piazza Roma mentre a poche centinaia di metri è già un tributo. «Noi proponiamo il nostro cocktail Eleonora - spiega Meme Arru dal bar che si affaccia proprio sul monumento – tutto a base di frutta, può essere alcolico o analcolico, per un brindisi particolare». Poco più avanti c’è un’altra specialità intitolata alla giudicessa della Carta de Logu: la pizza. «In menu l’abbiamo già da tempo – spiega Andrea Camedda, della pizzeria Civico 35 – una pizza rigorosamente con prodotti del nostro territorio». Un modo per celebrare le eccellenze della zona nel nome di chi ha segnato la storia arborense.

Le scuole

Gli alunni della quarta D della scuola elementare di Sa Rodia, diretta dalla dirigente Giuseppina Loi, invece diventeranno protagonisti del cortometraggio “Il segreto di Eleonora”. Nei prossimi giorni il centro storico, in particolare la zona della chiesa di Santa Chiara, si trasformerà in un set e i ragazzi (sotto la guida delle insegnanti Federica Matteoli, Francesca Pitzalis e Isabella Tore) potranno mettere a frutto mesi di lavoro dedicati alla storia giudicale e all'attualità: nel cortometraggio la pandemia sarà messa a confronto con la peste del 1300, si farà un viaggio nella storia con Eleonora protagonista. Il progetto ha coinvolto anche la Pro loco e l'amministrazione comunale.

Social

Su facebook da circa un mese nel gruppo “I mille volti di Eleonora” è partita quasi una gara a pubblicare la foto più bella del monumento. L'iniziativa del MuseoOristano ha avuto da subito grandi riscontri: tantissimi si sono divertiti a immortalare la statua da prospettive e altezze diverse. Alla fine sembra di assistere a una passerella tra foto storiche, primi piani e dettagli che spesso possono sfuggire a sguardi frettolosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA