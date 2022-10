Coccoi e moddixina, irresistibile pane 

A Villaurbana il pane è cultura e tradizione. Nel paese sono presenti due panifici che producono a pieno regime e soddisfano, con il prodotto tipico, il mercato interno e quello del circondario. In occasione della sagra le due attività sforneranno per la vendita circa una tonnellata di pane. A questi si aggiungeranno quelli prodotti dalle massaie (una decina) che, oltre a mostrare ai visitatori l’arte della lavorazione e della cottura, produrranno 3000 chili in totale. Pane che verrà venduto nelle due giornate al prezzo unico di 7 euro. Tradizione ma anche volano di sviluppo e creazione di benessere.

Le vie del centro storico diventeranno una grande isola pedonale, dove le famiglie apriranno portoni e cortili, accenderanno i loro forni a legna e mostreranno ai visitatori le varie fasi di lavorazione de “su pani fattu in domu” che potrà essere acquistato. Sin dalle prime ore del mattino, dunque, si respirerà il profumo de “su coccoi”, “sa pezzida”, “su tureddu” e “sa moddixina”, appena sfornati.

Ancora poche ore e verranno tolti i veli sulla 23sima edizione della “Sagra de su pani fattu in domu” a Villaurbana. L’organizzazione è, come al solito, sotto la supervisione dell’amministrazione comunale, con il prezioso lavoro della Pro Loco e la partecipazione delle associazioni locali. La “Città del Pane” si prepara, così ad accogliere migliaia di persone, da oggi a domenica.

La tradizione

Il dato

La Sagra

Oltre alle dimostrazioni e la vendita del pane, spazio, lungo il percorso che si snoda tra municipio, chiesa parrocchiale e casa museo (nel quale sarà allestita una mostra a tema oltre alle classiche dimostrazioni), anche agli stand che propongono menu a base di pane, come per esempio i “suppas”, su “pani frittu” e su “pani indorau”, abbrustolito o al naturale accompagnato da pietanze tipiche del territorio. Il programma parte oggi, alle 21.30, in piazza Municipio con la “Sagra dei giovani”, spettacolo musicale con Moses Concas & Brouses. Domani, dalle 10, apertura delle dimostrazioni, degli stand e della casa museo del pane, intervallata con animazione musicale e danzante. Lo stesso domenica, tutto il giorno e conclusione nel pomeriggio con lo spettacolo musicale “A Ballare”.

Il ritorno

«Dopo 2 anni di pandemia – commenta il sindaco, Paolo Pireddu – ci ritroviamo finalmente a festeggiare il nostro pane fatto in casa. Il gruppo organizzatore è al lavoro da oltre un mese per rendere la manifestazione all’altezza delle aspettative. Sono felice che il paese possa rivivere un evento così importante».

