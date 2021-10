Cocaina ed eroina nella cassaforte, disoccupato in cella 

Sanna è stato subito bloccato. In un giubbotto aveva una decina di dosi di cocaina. La perquisizione non ha permesso di trovare altro, se non una cassaforte nella camera da letto. «Non la uso e non ho le chiavi», avrebbe detto il 43enne. Gli investigatori non hanno creduto a questa versione e dopo aver tolto la cassetta di sicurezza dal muro, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro è stato completato nel piazzale interno della questura. Una volta forzata e aperta la cassaforte, i poliziotti hanno potuto recuperare diversi sacchetti con dentro un grosso quantitativo di eroina (530 grammi) e cocaina (700). La “povere bianca” è risultata, come ricostruito dagli agenti, purissima. Una volta lavorata avrebbe permesso di ricavarne molte dosi. Un giro d’affari di oltre centomila euro. Sanna (difeso dall’avvocato Daniele Condemi) su disposizione del pm Alessandro Pili è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e portato in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

L’operazione della Polizia si è concretizzata martedì sera dopo diverse giornate di appostamenti e controlli. Sono stati i Falchi della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, a verificare delle informazioni raccolte negli ambienti dello spaccio, arrivando così in un’abitazione al Cep. Secondo le indicazioni, l’appartamento di un disoccupato era utilizzato per lavorare la droga. Qui venivano realizzate le dosi da rivendere nei mercati dello spaccio. I movimenti di alcuni giovani clienti hanno portato gli agenti a individuare la casa di Sanna, conosciuto per alcuni precedenti. Quando gli investigatori hanno avuto la conferma di trovare in casa il 43enne è scattato il blitz.

Le dieci dosi di cocaina trovate in un giubbotto hanno confermato i sospetti degli investigatori e quando il proprietario dell’abitazione, al Cep, ha spiegato di non avere le chiavi di una piccola cassaforte è servito l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la cassetta di sicurezza: all’interno c’erano più di mezzo chilo di eroina e settecento grammi di cocaina. Alessandro Sanna, disoccupato di 43 anni, è stato arrestato e accompagnato direttamente in carcere a Uta.

Le dieci dosi di cocaina trovate in un giubbotto hanno confermato i sospetti degli investigatori e quando il proprietario dell’abitazione, al Cep, ha spiegato di non avere le chiavi di una piccola cassaforte è servito l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la cassetta di sicurezza: all’interno c’erano più di mezzo chilo di eroina e settecento grammi di cocaina. Alessandro Sanna, disoccupato di 43 anni, è stato arrestato e accompagnato direttamente in carcere a Uta.

I controlli

L’operazione della Polizia si è concretizzata martedì sera dopo diverse giornate di appostamenti e controlli. Sono stati i Falchi della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, a verificare delle informazioni raccolte negli ambienti dello spaccio, arrivando così in un’abitazione al Cep. Secondo le indicazioni, l’appartamento di un disoccupato era utilizzato per lavorare la droga. Qui venivano realizzate le dosi da rivendere nei mercati dello spaccio. I movimenti di alcuni giovani clienti hanno portato gli agenti a individuare la casa di Sanna, conosciuto per alcuni precedenti. Quando gli investigatori hanno avuto la conferma di trovare in casa il 43enne è scattato il blitz.

Il nascondiglio

Sanna è stato subito bloccato. In un giubbotto aveva una decina di dosi di cocaina. La perquisizione non ha permesso di trovare altro, se non una cassaforte nella camera da letto. «Non la uso e non ho le chiavi», avrebbe detto il 43enne. Gli investigatori non hanno creduto a questa versione e dopo aver tolto la cassetta di sicurezza dal muro, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro è stato completato nel piazzale interno della questura. Una volta forzata e aperta la cassaforte, i poliziotti hanno potuto recuperare diversi sacchetti con dentro un grosso quantitativo di eroina (530 grammi) e cocaina (700). La “povere bianca” è risultata, come ricostruito dagli agenti, purissima. Una volta lavorata avrebbe permesso di ricavarne molte dosi. Un giro d’affari di oltre centomila euro. Sanna (difeso dall’avvocato Daniele Condemi) su disposizione del pm Alessandro Pili è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e portato in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Le ricerche

Dai primi riscontri, il 43enne gestiva una parte dello spaccio da solo. Ma sicuramente, visto il quantitativo recuperato, aveva dei complici o faceva parte di una rete più ampia. Per questo gli investigatori della Mobile sono al lavoro per risalire ai fornitori della droga e ai finanziatori di quello che potrebbe essere un ben più ampio giro di spaccio in una piazza nuovamente in auge. Tutti gli elementi raccolti durante i giorni di osservazione da parte dei Falchi verranno ora valutati e approfonditi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata