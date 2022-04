Coca, incastrato dalla sua telecamera 

A complicare la posizione di Marco Monni, inoltre, sarebbe il fatto che risulta percettore del reddito di cittadinanza di cui però non possono beneficiare le persone con denunce a carico. Il 52enne sarebbe da tempo sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova dei servizi sociali per delle denunce pregresse. Marco Monni è comparso ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa del processo che inizierà il 13 aprile.

I militari da tempo monitoravano i suoi movimenti e hanno atteso il momento giusto per far scattare la perquisizione che ha portato al sequestro di 52,81 grammi di cocaina divisi in 44 involucri termosaldati, un bilancino di precisione, un telefono cellulare, la fototrappola e degli appunti o, meglio, un elenco di persone e informazioni che secondo i carabinieri sarebbero esplicite e potrebbero essere riconducibili all’ipotetica attività di spaccio.

Alle sette del mattino i carabinieri, i cacciatori di Sardegna e l’unità cinofila sono arrivati a Corte Margiai, località dell’agro di Villacidro. L’operazione si è conclusa qualche ora dopo con l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio di Marco Monni, 52enne disoccupato del posto, beneficiario del reddito di cittadinanza. A incastrarlo potrebbe essere la fototrappola che Monni aveva montato all’ingresso dell’abitazione per questioni di sicurezza: i militari hanno acquisito i filmati in cui sono registrate 150 visite di persone che – in base alle accuse formulate dagli investigatori – sarebbero clienti dell’uomo e che ora potrebbero essere identificati.

Il blitz

La segnalazione

Durante la stessa perquisizione un familiare di Monni è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo era a casa del disoccupato per una visita e i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua auto: all’interno sono stati trovati 22 grammi di marijuana che il proprietario ha dichiarato di avere per uso personale. Per questo è scattata la segnalazione.

