Coca e hascisc, dodici condanne 

L’organizzazione ritenuta capace di gestire un’attività di spaccio aperta a tutte le ore a Mulinu Becciu esisteva davvero, ne facevano parte attivamente sette persone ed era specializzata nello spaccio di cocaina, hascisc e marijuana. Disarticolata da un’indagine dei Carabinieri del nucleo operativo avviata dopo la sparatoria del 18 novembre 2016 nelle case parcheggio di via Piero della Francesca, ha subito un duro colpo ieri mattina quando il giudice delle udienze preliminari Giorgio Altieri ha letto la sentenza e inflitto 12 condanne accogliendo nella gran parte le richieste avanzate dal pubblico ministero Rita Cariello, titolare dell’inchiesta, seppure in diversi casi con sensibili riduzioni di pena.

Le decisioni

Protagonisti principali sono il 32enne Fabio Lacu e la ex compagna 37enne Fabiana Eriu, considerati dagli inquirenti (e ora anche dal gup) a capo del sodalizio criminale: sconteranno rispettivamente 18 e 10 anni di reclusione per poi trascorrerne altri 3 in libertà vigilata. Nove gli anni di carcere per Alberto Partolino, 38enne di Pirri, fornitore del gruppo. Poi le altre condanne: 7 anni per il 35enne Simone Bellu (fornitore del gruppo), 6 anni per il 57enne Roberto Cadelano (ritenuto stretto collaboratore dei due presunti capi banda), 5 anni e 4 mesi per lo spacciatore 38enne Roberto Cocco, 5 anni per il 54enne Pier Paolo Eriu (zio di Fabiana e custode dell’hascisc) e per la 35enne Selma Ben Aissa (anche lei incaricata dalla Eriu di tenere le dosi), 4 anni per il corriere 32 Gianmatteo Cuccu di Sant’Elia, 3 anni e 8 mesi per il 36enne Marcello Pintori e la 31enne Ambra Meloni (entrambi di Pirri), 2 anni e 8 mesi per il 30enne custode della droga Gabriele Durzu. Scontato il ricorso in Appello da parte degli avvocati difensori Marco Lisu, Daniela Cicu, Luca Pennisi, Mauro Massa e Alberto Marcias. Il gup contestualmente ha assolto Cuccu, Pintori, Meloni, Durzu e Cocco dal reato associativo, come sollecitato dai legali Riccardo Floris, Herika Dessì, Filippo Serpau e Antonella Saba, che attenderanno le motivazioni e valuteranno quali passi compiere.

L’operazione

L’operazione “Dogs square” era sfociata in quattordici arresti su ordine della gip Lucia Perra. L’organizzazione era ritenuta capace di muovere un giro d’affari di circa 400mila euro in due anni. Le telecamere sistemate (dopo i colpi d'arma da fuoco nell’appartamento al primo piano della palazzina “C”) sul piazzale e all’interno della casa in cui era gestito il traffico di droga avevano immortalato numerosi episodi di cessioni di droga, mentre le intercettazioni ambientali e telefoniche avevano permesso di ricostruire le attività illegali portate avanti tra il 2017 e il 2018. Secondo il comandante dei carabinieri della compagnia di Cagliari ogni componente della banda aveva «un compito», a volte «anche i minorenni», e nel gruppo c’era «chi si occupava di evitare interferenze con atti intimidatori».