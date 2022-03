Coalizioni, l’ultimatum di Bentu Nou a Pisu 

Qualcuno si aspettava che il sindaco Pietro Pisu avrebbe preso le distanze dal vicesindaco Tonino Meloni, per «segnare così una spaccatura definitiva con il vecchio per lasciare spazio al nuovo», spiegano alcuni di Bentu Nou evidenziando che il loro «sostegno a Pietro Pisu ci sarà solo se lui dimostrerà di saper camminare da solo senza l’ombra di Meloni».

Eppure questa alleanza sembra aver perso quota dopo la seduta di venerdì nell’Aula di via Giofra. Diversi i giovani presenti al Consiglio in cui la Giunta ha presentato il piano di risanamento urbanistico.

Fino a qualche giorno fa le poche certezze riguardavano il consigliere di minoranza Damiano Paolucci e il sindaco Pietro Pisu pronti a tornare in campo e a sfidarsi esattamente come cinque anni fa. Ma, dopo l’ultimo Consiglio comunale, le alleanze potrebbero mutare. In città si parlava insistentemente dell’ipotesi di un “campo largo” e di una coalizione tra alcuni supertesti di “Impegno e rinnovamento” guidato nelle precedenti elezioni da Pisu e “Bentu Nou”, il gruppo dell’ex sindaca Lalla Pulga che ha amministrato Quartucciu prima di lui.

Le elezioni amministrative previste tra maggio e giugno si impongono nelle conversazioni tra quartuccesi a caccia, ogni giorno, dei possibili candidati. Le manovre sottobanco di intensificano, gli incontri segreti non mancano, tante le strategie che ognuno mette in campo per portarsi dalla propria parte possibili sostenitori: i gruppi lavorano da mesi con grande riservatezza, ma ancora non sono riusciti a chiudere le liste e rendere ufficiali le squadre.

I nodi

Una posizione netta che riapre la scena a nuove candidature e potrebbe mettere in difficoltà Pietro Pisu che, invece venerdì ha criticato l’ex assessore alle attività produttive Franco Paderi e ha dimostrato che il rapporto con Meloni è ben solido.

Gli scenari

Cristian Mereu, assessore all’urbanistica con Lalla Pulga e oggi all’opposizione, mesi fa si disse pronto a sostenere Pisu al fianco di Walter Caredda. Ma c’è chi lo vorrebbe candidato sindaco alla guida di “Bentu Nou”. Ipotesi che, per ora, smentisce categoricamente. «C’è un po’ di trambusto, ma io non sarò assolutamente candidato sindaco», è il commento telegrafico di Mereu.

Non scenderà in campo il consigliere Valerio De Giorgi: al suo posto dovrebbe però esserci Valter Pibiri, segretario dell’assessora regionale all’Agricoltura e molto vicino a De Giorgi. L’esperienza politica sembra essere conclusa anche per Gianni Pistidda, passato dalla maggioranza alla minoranza: «Per il bene di Quartucciu, non auspico in un Pisu-bis», afferma.

L’annuncio

Attraverso i suoi canali social, ha smentito una sua possibile candidatura anche Gilberto Pisu, il cui nome è stato più volte associato a quello di Tonino Meloni. «Mi dispiace deludere alcuni elettori, ma ritengo impraticabile la mia vicinanza ad alcuni elementi».

Le difficoltà pare non manchino neanche nel gruppo di Damiano Paolucci, c’è chi è convinto che il candidato sindaco abbia perso diversi dei suoi vecchi alleati e non riesca a trovarne altri. A fianco a lui correranno sicuramente Vinicio Piras, coordinatore della Lega a Quartucciu, Michela Vacca e la presidente del Consiglio Rita Ambu.

«Le interlocuzioni continuano, ci sono diverse persone che potrebbero convergere nel nostro progetto», assicura Paolucci.

