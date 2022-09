C’Mon Tigre, lo scenario è cambiato «Noi, che colleghiamo i continenti» 

«Il nostro pensiero si basa sul ritmo, come tassello fondante della scrittura, e sulla mescolanza per contrasti. Quello che cerchiamo di fare è creare dei piccoli clash musical-culturali, che non trovino mai disarmonia, ma che uniscano i puntini di un disegno globale, che collega i continenti».

Tra sacro e profano, classico e contemporaneo, passato e futuro, sarà un viaggio senza confini quello di stasera, al Teatro Massimo di Cagliari, con C’Mon Tigre e il loro nuovo album “Scenario”. Un prolifico incontro scontro fra elementi, che si fonderanno nel suono caldo ed avvolgente di un duo, sempre più inafferrabile e aperto ad interazioni con artisti del panorama internazionale, dal fotografo e membro dell’Agenzia Magnum Photos Paolo Pellegrin, ai musicisti Xenia Rubinos, Mick Jenkins e Colin Stetson. Di ritorno nell’Isola, con Pasquale Mirra (vibrafono, percussioni), Tiziano Bianchi (tromba, flicorno, synth) e Marco Frattini (batteria acustica ed elettronica), per un’unica tappa live, C’mon offrirà una succosa anteprima al quarantaduesimo Festival Internazionale Jazz in Sardegna - European Jazz Expo.

Che concerto sarà?

«Seguirà la logica della nostra scrittura, un miscuglio di generi e atmosfere per tutta la durata del concerto: elettronica, jazz, afro-jazz, funk, musica brasiliana, electro anni ’80, disco, ci sarà di tutto».

Qual è il nucleo concettuale attorno a cui ruota questo caleidoscopio di suoni?

«Il nostro pensiero si basa sul ritmo, come tassello fondante della scrittura, e sulla mescolanza per contrasti. Quello che cerchiamo di fare è creare dei piccoli clash musical-culturali, che non trovino mai disarmonia, ma che uniscano i puntini di un disegno globale, che collega i continenti».

Il dialogo nel vostro progetto è totale anche tra diversi linguaggi artistici. Questa volta grande ispirazione è arrivata dagli scatti di Paolo Pellegrin.

«In un periodo in cui era difficile spostarsi, ci siamo lasciati trasportare molto dalla sua opera. Abbiamo usato l’occhio del fotografo per dare uno sguardo al resto del mondo e abbiamo cercato di interpretare a livello narrativo le situazioni, in cui si era trovato lui, esplodendole in musica. Per la prima volta, quindi, C’mon Tigre ha affrontato temi politici, con cui abbiamo sentito di doverci confrontare, qui come mai prima, anche se la musica molto spesso diventa politica senza cercarlo».

“Scenario” quindi è un album politico?

«La politica, di cui parliamo, ha a che vedere con grandi temi sociali, umani, che noi cerchiamo di trattare in modo universale. La guerra, la migrazione, la disuguaglianza, di cui parliamo, non sono quella guerra, quella migrazione, quella disuguaglianza, ma concetti universali, sospesi fuori dal tempo».

“Migrants”, “River”, “La mer et l’amour”, l’acqua e il mare sono elementi centrali di questo lavoro. Una proiezione della vostra visione esistenziale?

«Decisamente sì. Siamo cresciuti sulle rive del mare e abbiamo sempre respirato quell’aria, visto cose portate e portate via dal mare. Il bacino del Mediterraneo, che è stato il nostro primo grande interesse e ha plasmato i nostri primissimi lavori, è sicuramente una cassa di risonanza di tutti i popoli che si affacciano su questo mare, che mescola, unisce. Il mare è un elemento di fluidità tra le culture, che ci corrisponde nel profondo».

