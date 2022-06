Clima, laboratorio Marceddì 

Non solo barche e pesci. La laguna di Marceddì diventerà presto un laboratorio scientifico dove gli esperti studieranno e svilupperanno percorsi, prodotti e servizi per l’adattamento ai cambiamenti climatici. È ciò che prevede il progetto europeo TransformAr, che ha individuato come unico sito pilota in Italia il Golfo di Oristano, una delle zone in Sardegna più esposte agli eventi estremi legati al clima.

I laboratori

Nella laguna terralbese per i prossimi quattro anni verranno testate soluzioni di monitoraggio, controllo e gestione del flusso delle acque per la riduzione del rischio climatico e dei danni che può causare con le inondazioni. La regia del progetto è affidata alla Fondazione Medsea. Nei giorni scorsi c’è stato un primo sopralluogo da parte di 40 esperti provenienti da 11 paesi diversi. «L’inverno piuttosto caldo in Sardegna nell’ultima parte e questa forte ondata di calore hanno portato in evidenza una serie di problematiche a catena - ha spiegato Antonio Trabucco, ricercatore del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Tra queste un possibile anticipo sulla ripresa vegetativa delle colture arboree, con conseguente rischio gelate, e poi siccità, aumento delle temperature, incendi, rischi sulla situazione idrica e sul calore dell’acqua, soprattutto negli stagni, con sovrappopolazione di fattori biotici. Una serie di situazioni che vanno affrontate con un adattamento trasformativo in diversi settori, questa è la sfida di TrasformAr». In questi giorni a Marceddì era presente anche Gianluca Cocco, direttore generale dell’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente: «Occuparsi di adattamento climatico per la Sardegna significa anticipare il futuro su problematiche del nostro presente».

Il monitoraggio

Alessio Satta, presidente della Fondazione Medsea presenta i percorsi da portare avanti: «Il posizionamento di idrometri e sensori all’interno della laguna consentirà di avere sotto controllo il livello dei vari parametri. Una stazione meteorologica consentirà invece di implementare un sistema di allerta meteo della Protezione civile. A mezzi nautici lagunari con motore elettrico saranno affidati il monitoraggio dei parametri ambientali e l’osservazione dei fondali, con la partecipazione dei pescatori locali».