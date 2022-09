Clienti in fuga dall’incendio  

L’Oyster bar in peschiera è stato evacuato. La minaccia delle fiamme alte che si sono levate nel primo pomeriggio di ieri, originate da un incendio doloso, hanno suggerito ai dirigenti della Cooperativa pescatori di far sgomberare il ristorante colmo di clienti. C’era persino una famiglia che festeggiava le nozze d’oro. Le forti raffiche di scirocco hanno alimentato il fuoco che poi si è spinto verso nord, in direzione Girasole, danneggiando i vecchi locali dell’ittiturismo. Il rogo ha bruciato cavi elettrici, parte della pineta che lambisce la laguna di San Giovanni e procurato danni alle campagne adiacenti la zona industriale di Baccasara, da dove si è sviluppato l’incendio, domato intorno alle 16.

Ore di terrore

Come di consueto all’Oyster bar i tavoli erano quasi completamente occupati. Alle 13, proprio mentre venivano servite le prime pietanze, qualcuno ha appiccato il fuoco in una cunetta della zona industriale, a poca distanza dal depuratore consortile e dai capannoni. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno galoppato e si sono levate altissime verso la peschiera. In prima battuta sono stati divorati campi coltivati e alcune strutture agricole con vista sul canale. Sul posto si è precipitata la macchina dell’antincendio coordinata dalla Forestale. È arrivato il personale di Forestas, dei Vigili del fuoco e le forze dell’ordine mentre una pattuglia della Polizia locale ha sbarrato l’accesso al litorale della Capannina. Con il passare dei minuti la tensione è salita e all’Oyster bar, sul quale si era creata una cortina di fumo, hanno evacuato il locale. Gli ospiti si sono allontanati anche se tanti di loro, almeno inizialmente, non avevano percepito il pericolo che avanzava da ovest.

I danni

Mentre le auto lasciavano il litorale, in peschiera i soci si sono dati da fare per proteggere la struttura. Il fuoco ha aggredito i locali dell’ex ittiturismo, ma grazie al personale antincendio le fiamme sono state domate. Per tre ore sui cieli di Arbatax hanno volato due elicotteri della Forestale e intorno alle 16 l’allarme è rientrato. Nelle ore dell’emergenza, a S’Isula Manna Massimo Cannas, Cesare Mannini e Lodovico Piras, sindaci di Tortolì, Lotzorai e Girasole, hanno costituito un tavolo di coordinamento.