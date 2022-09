Clienti a tavola davanti al camion dei rifiuti 

I tavolini all’aperto, una bella giornata di sole e un piatto fumante di spaghetti alla bottarga. Un’immagine perfetta e idealizzata di Cagliari, vista con gli occhi di chi la sogna per trascorrerci qualche giorno di vacanza e anche da chi, invece, la vive nel quotidiano. Un’idea che spesso nella realtà dei fatti viene disturbata da dettagli poco romantici.

Orari sbagliati

Il rumore del vetro che finisce nei camioncini della nettezza urbana, una sfilza di rifiuti accostati gli uni accanto agli altri, l’odore sgradevole dei bidoni dell’umido lasciati al caldo. Lo scenario è quello del centralissimo Corso Vittorio Emanuele e le lamentale provengono direttamente da loro, ristoratori e camerieri, imbarazzati nel dover servire ai tavoli, mentre lo smaltimento rifiuti è all’opera. Nel centro di Cagliari, le attività hanno l’obbligo di conferire i rifiuti verso le 13, con il ritiro che avviene a cavallo del servizio, nel primo pomeriggio.

Imbarazzo dei ristoratori

«Dovremmo esporre i mastelli proprio all’ora di pranzo, e poi è un viavai di macchine, di odori e di rumori che disturbano clienti e turisti. Sembra un immondezzaio», raccontano Marzia Argiolas e Renato Sarigu, titolari di Ellusu.

Dello stesso avviso Arianna Ippoliotti, della Locanda Caddeo: «La gente si lamenta perché mentre si mangia, ritirano il vetro a fianco. Vola di tutto e c'è puzza. I turisti ci sono tutto l’anno, non solo in estate, ma in generale per i ristoranti buttare la spazzatura alle 12,30 è difficile, perché si è nel pieno del servizio». Il problema dunque sembra essere quello della fascia oraria di conferimento e ritiro dei mastelli. «È un orario sbagliato », continua la dipendente del locale del Corso. « La soluzione potrebbe essere quella di gabbie dedicate e decorate o quella di esporre i bidoni la notte e ritirarli la mattina» .

Le richieste

L’alternativa del ritiro nel mattino appare giusta la più giusta anche per Giovanni Farina, dipendente dello storico pub Old Square. «I primi locali» , spiega, « aprono intorno alle 10 e i clienti si vedono dalle 11 in poi. È una difficoltà che c'è sempre stata e d’estate si manifesta di più per odori e per rumori. Non nascondo che spesso i turisti rimangono straniti da queste cose. Noi la buttiamo un po' sul ridere, parliamo di una raccolta porta a porta, che è difficile da articolare ma non sempre capiscono» .

Il Comune

Ed è vero: la gestione di una raccolta differenziata in una città come Cagliari è un progetto ambizioso, che richiede la partecipazione di tutti, cittadini, imprese e istituzioni. A rimarcarlo è l’assessore all'Ambiente Alessandro Guarracino, reduce proprio dall’apertura del nuovo ecocentro in via San Paolo. «Abbiamo ereditato un appalto che prevedeva questo metodo di raccolta e questi orari e cercato di implementare il servizio, proprio per avere meno impatto sulla ristorazione. Abbiamo fatto dei sondaggi tramite le associazioni di categoria per vedere quali fossero le loro esigenze, tante e diverse». In realtà qualcosa di nuovo bolle in pentola. «C’è un nuovo progetto» , annuncia l’assessore, «per le corriere ecologiche. Un lavoro complesso che è stato studiato nel dettaglio e condiviso con gli operatori ” .

Partecipazione collet tiva e rispetto delle regole diventano dunque la base per una città più pulita e rispettosa. Lo conferma anche il presidente di De Vizia Virgilio Vardeu: « Abbiamo orari diversificati a seconda delle zone, ma bisogna verificare sempre che siano rispettati. Purtroppo non esiste un orario migliore, ma occorre un’osservanza delle regole di buon vicinato e di rispetto» .

