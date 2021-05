Claudio Pulli: sublime ceramista 

Figlio e padre d’arte, Claudio Pulli . Il capostipite Giovanni, pittore e scultore, fu allievo a Lecce di Luigi Guacci, rinomato artista cartapestaio (celebre anche per le bambole), il quale chiese all’ormai esperto apprendista di recarsi a Sassari per occuparsi di un lavoro che necessitava di comprovata sapienza.

Qui il giovane pugliese si trovò assai bene e decise di restare e mettere su casa e atelier. Claudio, nato nel 1929 a Lecce, aveva allora appena nove mesi e quando fu abbastanza grande s’iscrisse all’Istituto d’Arte. I suoi maestri si chiamavano Stanis Dessy, Eugenio Tavolara, Filippo Figari e fu Gavino Tilocca a suggerirgli di perfezionarsi a Faenza, patria della maiolica. Al rientro aprì bottega in Viale Umberto, un locale che divenne una sorta di cenacolo e luogo d’incontro. Spinto dalle tante richieste che piovevano da Cagliari, si trasferì nella nostra città nel 1966 e fondò a Selargius un laboratorio ancora oggi felicemente attivo. Sono ora esposte al pubblico, nelle sale del Ghetto di Cagliari fino al 20 giugno, una settantina di opere che testimoniano del suo lungo cammino artistico. Un’antologica, curata dalla Fondazione Claudio Pulli, che si apre con le forme in gesso di alcuni bellissimi vasi. Il percorso al Ghetto, vario e piacevolmente ordinato, comprende dipinti, ceramiche di abile fattura, sculture di ispirazione sacra e un magnifico, struggente Crocefisso in cartapesta inchiodato sulle assi storte di un corroso ginepro . «Abbiamo voluto creare una Fondazione per perpetuare la memoria di un grande appassionato fare e condividerlo con tutti», dice il primogenito di Claudio Pulli, Giovanni, artefice col fratello Roberto di una scintillante processione di Sant’ Efisio composta di 150 personaggi, traccas comprese. Meno nota, aggiunge, è la produzione pittorica di mio padre, che usava i pennelli per riposare le mani.

Eppure partecipò alla Biennale di Venezia con un quadro. Non sanno bene, i familiari, in quale edizione della prestigiosissima rassegna, l’archivio è ancora da scavare. Quella che è certa è la data di una personale a Tokio, nel 1969, dopo che gli osservatori giapponesi ammirarono la sua opera vincitrice della Medaglia d’oro alla Fiera di Cagliari. Creta, cera, rivestimento in piombo, smalto stagnifero, lustri metallici, invetriatura, ingobbio. Claudio Pulli sperimentava ogni tecnica, qualcuna l’ha inventata. Plasmava vasi, piatti, cinghialetti, espressivi busti di uomini e donne, a seconda dell’estro e dell’occasione. Il Cavaliere di cartapesta ha il viso e le mani in terracotta, la lampada un paralume di metallo intagliato. C’è il bassorilievo di una Deposizione, rifiutata dal committente perché la Madonna sembrava troppo vecchia, conservata con la stessa dedizione riservata a due timide tenere pecorelle bianche, anche loro realizzate in cartapesta. Materiale sorprendentemente robusto ottenuto con metodi antichi: la macerazione di fogli da pacco per macellai e come colla, un impasto di acqua e farina. Mancato a Cagliari nel 2004, Claudio Pulli sapeva di appartenere a una dinastia giunta alla terza generazione. Ma chi sa, forse andremo oltre, si augurano gli eredi. Ciò che ci piace è constatare quanto la nostra arte attiri i giovani, e quanto bene faccia allo spirito sporcarsi le dita . Esperimento che sarà possibile fare al Ghetto, per chi volesse cimentarsi con gli arnesi del mestiere preparati su un grande tavolo. Grezzo, come le assi che guidano i visitatori nel luminoso allestimento ideato da Efisio Carbone e Salvatore Campus. Molto soddisfatta, l’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Paola Piroddi , di una mostra che mette in risalto l’alto artigianato. Il suo collega al Turismo, Alessandro Sorgia , si occupa anche delle Attività Produttive e dunque è ben deciso a salvaguardare un importante settore a rischio di sparizione.

