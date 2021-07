Claudia, Cristian, Claudio: una laurea alla loro memoria  

La bellezza del ricordare chi si ha amato sta nel farli vivere giorno dopo giorno, nonostante la loro assenza e il tempo che passa. Un tempo che scorre inesorabile ma non scalfisce il sorriso e l’impegno di tre giovani ragazzi scomparsi prematuramente, a cui l’Università, ieri mattina nell’aula magna del Rettorato, ha voluto rendere merito conferendo due lauree e un riconoscimento alla memoria a Cristian Curreli, Claudio Deiana e Claudia Chessa.

Il dolore delle madri

A ricevere la pergamena dalle mani del rettore Francesco Mola, le madri dei tre giovani nel corso di una cerimonia intensa e struggente, dove la gioia e la nostalgia hanno fatto da cornice al ricordo dei docenti e degli amici presenti a un momento dal grande valore simbolico, il primo nella storia dell’Ateneo cagliaritano. Cristian, Claudio e Claudia: tre storie unite dalla passione per ciò che facevano mai venuta meno nonostante le avversità che la vita ha posto loro davanti.

Cristian, l’insegnante

Per Cristian Curreli, a cui è andato il riconoscimento alla memoria per i suoi studi compiuti in Scienze dell’Educazione dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria, l’insegnamento era una vocazione che ha onorato sino all’ultimo dei suoi giorni, quando un infarto ha interrotto il suo percorso terreno il 10 novembre scorso proprio mentre si trovava all’Istituto Comprensivo di Sanluri in cui insegnava. «Cristian era per me come un fratello, abbiamo condiviso tanti momenti assieme tra cui proprio gli studi e la scuola di specializzazione», racconta commossa Angelita Cinus. «Nasce come educatore, poi supplente di sostegno: in ognuno di questi settori ha mostrato la sua umanità, senza mai mettere muri tra lui e i suoi alunni riuscendo a immedesimarsi in chi aveva di fronte».

Claudio, l’arbitro

E chi aveva di fronte, che fosse nei campi da calcio o agli esami, ha sempre ricevuto una parola di conforto da Claudio Deiana, a cui è stata attribuita la laurea alla memoria in Giurisprudenza, arbitro di 30 anni volato in cielo il 23 maggio 2020 dopo una dura battaglia contro la leucemia. Una vita all’insegna dello sport e dello studio, le sue marce in più per esorcizzare un male subdolo e aggressivo. «Claudio non si è mai fatto spaventare dalla malattia», ricorda la madre Elisabetta Adamu, «e sino alla fine approfittava di ogni istante per dedicarsi allo studio e seguire le lezioni online. Gli mancavano solo due esami e in lui il desiderio di approfondire era fortissimo. Appena sarà possibile, cercheremo di organizzare un torneo per gli appassionati di calcio: per noi sarà come vederlo ancora lì in mezzo ai giocatori pronto a fare del suo meglio, nonostante tutto».

Le passioni di Claudia

E nonostante una lotta lunga 26 anni con un malattia che non le lasciava tregua Claudia Chessa, a cui è stata conferita la laurea alla memoria in Scienze della Comunicazione, non ha mai perso la voglia di conoscere, con un grande interesse verso la storia dei popoli in particolare quello algerino su cui stava incentrando la sua tesi di cui aveva scritto due capitoli. «Claudia amava viaggiare, era entrata in contatto con una famiglia algerina e per quattro volte è stata lì: voleva toccare con mano il vissuto di chi ha preso parte alla Guerra d’Algeria», dice la madre Giustina Cogodi. «Lei come gli altri ragazzi sono una carezza che arriva inaspettatamente negli istanti più difficili e che ci ricorda che l’amore è più forte di ogni cosa».

A rendere possibile tutto ciò è stata l’ex rettrice Maria Del Zompo, che ha dato inizio al percorso di individuazione dei requisiti richiesti nelle carriere dei tre ragazzi, poi approvati dai rispettivi consigli di corso, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

