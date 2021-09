Classe pollaio con due disabili 

Due classi quinte dell’agrario di Tortolì sono state accorpate. Ma i genitori chiedono a gran voce lo sdoppiamento. Una situazione da loro definita problematica sia dal punto di vista didattico sia da quello socio-pedagogico. Tanto che hanno deciso di inviare una lettera alla dirigenza dell’ufficio scolastico provinciale di Nuoro, a quella regionale e al dirigente scolastico dello Ianas Nanni Usai.

La protesta

«La situazione è pervenuta a nostra conoscenza dopo la promulgazione degli organici di fatto per l’anno scolastico in corso e nello specifico dall’inizio delle lezioni quando i nostri figli si sono scoperti facenti parte di una classe quinta, formata dall’unione di due classi quarte dello scorso anno scolastico», si legge nella lettera. Nella classe sono presenti ventidue alunni, due diversamente abili di cui uno con certificazione di gravità e diversi altri studenti con Dsa e con svantaggio economico sociale. I genitori si riferiscono a una circolare ministeriale. Una classe di norma non potrebbe avere più di venti alunni quando in questa ci siano uno o due studenti con disabilità. «In presenza di alunni certificati come portatori di handicap, e purché la scuola motivi adeguatamente le necessità, di rispettare la diversa consistenza numerica massima di venti alunni, non si deve tenere conto del numero minimo ma soltanto del numero massimo della componente».

Non solo Dad

I genitori sottolineano anche le difficoltà legate al Covid -19 come la Dad. «Non possiamo permettere che oltre al temporaneo blackout scolastico l’accorpamento della classe quinta impedisca ai nostri ragazzi di raggiungere il traguardo del diploma». Importante il diritto all’integrazione totale nel gruppo classe dei ragazzi con bisogni speciali. I genitori evidenziano che la scuola italiana promuove l’integrazione degli alunni diversamente abili ed esigono un numero limitato di alunni per aula, per finalità didattiche, sociali e formative. Attendono una risposta positiva sullo sdoppiamento e annunciano battaglia. Le richieste: «qualora ottengano un esito negativo troveranno sfogo nel procedere per le ordinarie vie legali che portino all’affermazione dell’istanza».