Classe numerosa divisa in corsa 

Cambiare si può, anche con l’anno scolastico già cominciato. La classe seconda della Primaria, quest’anno composta da 26 alunni, sarà scorporata in due gruppi classe, con due team di insegnanti differenti. Anche lo scorso anno scolastico la scuola aveva optato per la separazione in due gruppi, valutati poi non omogenei e con una organizzazione oraria non funzionale a una didattica di qualità. Motivo per cui si è deciso per un rimescolamento dei gruppi, così da ricalibrare l’offerta formativa.

Omogenei

I gruppi classe, infatti, non saranno gli stessi dell’anno scorso ma, in base alle valutazioni dei docenti, rimescolati per renderli più omogenei. Il dirigente scolastico, Alessandro Virdis, spiega: «Considerata sia la capienza dei locali che la volontà di dare un’offerta formativa adeguata, abbiamo deciso di mettere a disposizione le risorse della scuola (organico dell’autonomia scolastica) per fare due gruppi classe distinti, con due team docenti, così da renderli ancora più autonomi. Non ci sono, ad oggi, i numeri per creare due classi effettive ma, se ci saranno le condizioni e l’organico, si spera che possano diventarlo anche ufficialmente. La scuola metterà in campo tutte le risorse perché questi gruppi continuino a lavorare separatamente».

Fiducia

Matteo Stochino, rappresentante dei genitori, confida che non ci siano più stravolgimenti fino alla fine della Primaria: «Tutti i cambiamenti, a maggior ragione quelli in corsa, sono sempre un po’ spiazzanti. Pur confermando la massima fiducia nei confronti della scuola, confidiamo che non ci siano più stravolgimenti e l’assetto attuale abbia continuità per tutto il ciclo di studi». Francesca Piras, una mamma, commenta. «Capiamo che c’è l’intenzione di venirci incontro. Spero che da qui alla fine dell’anno si possano avere delle sezioni vere e proprie, e che rimangano fino al quinto anno. Non vorrei ritrovarmi l’anno prossimo nella stessa situazione».