Cittadini prigionieri del Geoparco  

Prigionieri del Parco geominerario: l’ente, privo sia del presidente sia del commissario, non rilascia i nullaosta necessari per tante pratiche. In tanti non riescono ad ottenere dall’Enel l’allaccio dell’energia elettrica per alimentare case o aziende agricole. E sono costretti a pagare fior di quattrini il carburante per far funzionare i gruppi elettrogeni, unica alternativa per avere la luce, o far funzionare elettrodomestici o macchinari.

Il caso

Una stortura burocratica che stanno vivendo sulla propria pelle ad esempio due cittadini di Carbonia, frazione di Serbariu di Sopra che, dopo mesi di attesa, hanno deciso di raccontare la propria disavventura. Dal pianoro in cui abitano o lavorano lo sguardo domina da capo Sperone ai faraglioni di Masua, ma trovarsi fra aree sottoposte alla tutela del Parco Geominerario sta provocando, come racconta Alberto Carta, operaio, spiacevoli effetti collaterali: «Ho costruito casa a poche centinaia di metri dal borgo e un anno fa circa ho fatto domanda per l’allaccio dell’energia a Enel e Comune: siamo a fine gennaio e dopo aver tempestato di telefonate gli uffici di mezzo mondo scopro da Enel che non possono ancora procedere, e basterebbero sei pali. Non hanno ancora ricevuto il nullaosta del Geoparco: intanto spendo una follia in carburante per il gruppo elettrogeno oppure se ho altre necessità devo andare nelle case dei familiari». E-Distribuzione, società del gruppo Enel, conferma: «Nonostante i solleciti, siamo in attesa da parte del Geoparco e dell’ufficio Tutela del Paesaggio delle autorizzazioni per poter eseguire i lavori: rispettate scrupolosamente da parte nostra tempi e modalità di richiesta e sollecito». Stessa peripezia, e non ne è del tutto uscito, di Micael Chillau. Nel suo caso per un’attività agricola: «Di recente nel mio caso almeno il Geoparco ha dato l’assenso ma stavo combattendo da un anno, tuttavia non ho ancora la corrente perché manca il passaggio definitivo in Comune e forse siamo in dirittura d’arrivo: l’intera vicenda è assurda». Enel ribadisce ancora: «Restiamo in attesa fiduciosi».

Il geoparco

Cerca di infondere fiducia Ciro Pignatelli, direttore del Parco geominerario: «Solo il presidente o il commissario, figure ora assenti, possono convocare il comitato tecnico per esaminare le pratiche che derivano dagli uffici: in teoria gli enti potrebbero procedere anche se ora non possiamo rilasciare l’atto perché difficilmente arriverebbe un parere negativo postumo». Ma gli enti, per precauzione, non procedono: in passato quando l’hanno fatto sono scattate denunce penali. Di recente anche l’Unione dei Comuni del Sulcis ha tuonato contro una situazione che congela una marea di pratiche, in particolare per i vincoli edili apposti contro cui nulla può coloro che si sono imbarcati nel superbonus energetico concesso dallo Stato. Le proteste dei sindaci non si sono fatte attendere. «In corso – conclude Pignatelli - modifiche del regolamento per delimitare le aree davvero di interesse minerario».