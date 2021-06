Cittadini padroni in casa loro 

“

Via libera ieri da parte del Consiglio comunale di Nuoro alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie per 99 anni attraverso Piani di Zona. Centinaia di case in tutta la città, costruite da cooperative, per l’edilizia economica popolare, o da privati tra gli anni 70 e gli anni 80 (da Badu’e Carros a San Francesco) passeranno ai cittadini che ne faranno richiesta, dietro un corrispettivo medio tra i 12 mila e i 15 mila euro. A favore ha votato tutta la maggioranza, con il voto contrario di Emilio Zola, astenuti i consiglieri di opposizione Francesco Guccini e Angelo Arcadu, mentre hanno abbandonato l’aula i consiglieri Pd, Natasha Demurtas e Carlo Prevosto. «Una delibera che il consiglio avrebbe dovuto adottare tempo fa», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Beccu.

Venti anni d’attesa

Risale al 1998 la legge che permette ai cittadini che hanno edificato su un terreno pubblico con diritto di superficie di acquisirne la proprietà. Il Consiglio comunale però doveva quantificare la tariffa con la possibilità di applicare una riduzione sino al 50 per cento del prezzo calcolato sul 60 per cento del valore venale. E proprio su questo la maggioranza si è divisa. «Sono favorevole alla delibera, ma – ha specificato Zola – ho votato contro perché il consiglio poteva scegliere di applicare una tariffa più ridotta». Una questione che gli uffici hanno provato a percorrere «ma viste le condizioni economiche del Comune – ha spiegato Beccu - avranno rischiato di incorrere in una sottolineatura con la matita rossa da parte della Corte di Conti perché avremmo svalutato un bene pubblico». L’amministrazione non ha fatto un censimento, ma sono centinaia le case che a Nuoro sono state edificate con il diritto di superficie e quindi non in piena proprietà. Il costo per ogni cittadino, che deve avanzare proposta di acquisizione, oscillerà tra i 12 mila e i 15 mila euro.

Esproprio

Il Consiglio ieri ha votato anche l’accordo transattivo per una esproprio del 1982 di un terreno di proprietà dell’ex consigliere comunale Dc Martino Poggiu, mai pagato dal Comune, che come contropartita gli ha ceduto un reliquato (l'area dell'ex mercato a Sa Terra Mala), con un iter durato tre anni. «È un cittadino che ha subito un torto» ha detto l’assessora Rachele Piras. In consiglio si è discussa l’interrogazione del Pd, sulla nuova sede della scuola civica di musica e sull’assenza dei revisori nella società è-comune, «Non ho avuto risposta sul quanto è costata la nuova sede del scuola civica – ha attaccato Carlo Prevosto – e in merito all'organo di revisione della società in house deciderà la Corte dei Conti»

