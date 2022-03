Cittadella dello sport a Maria Pia 

Parte dal basso il progetto di restyling di Maria Pia. Un gruppo di cittadini attivi, insieme ai gestori degli impianti sportivi, ha deciso di proporre alla comunità un’idea di massima per trasformare il complesso alle porte di Alghero nel più grande parco attrezzato della Sardegna, l’”Espai Alguer”. «Non esiste in nessuna zona d’Italia un luogo dove, in pochi chilometri quadrati, sussistono tutti gli impianti delle discipline sportive più praticate», ha detto Giorgio Persico, portavoce dell’associazione che ieri ha tenuto una conferenza stampa nel campo di atletica. A Maria Pia si gioca a calcio, rugby, tennis, baseball, padel, c’è la piscina coperta in costruzione e la possibilità di ampliare l’offerta per gli amanti del fitness. Si pensa al Triatlon e al canottaggio, considerata la vicinanza con il mare. «Inoltre la zona è ricca di tutti i servizi indispensabili per gli atleti che frequentano il parco: ristoranti, pizzerie, bar, hotel, camping, stabilimenti balneari».

L’idea

L’iniziativa, no profit, può prendere il via in maniera semplice con piccole opere: «Delimitare la zona con segnaletica, per esempio – elenca - realizzando dei viottoli interni con asfalto fosforescente, dotando l’area di linea wi-fi, illuminazione a led alimentata da pannelli fotovoltaici e consentendo l’ingresso solo ai mezzi elettrici». L’incontro, a cui hanno preso parte anche l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, i rappresentanti dei comitati dei vicini quartieri e i dirigenti sportivi che a Maria Pia seguono i ragazzi, si è tenuto nel campo gestito dall’ex calciatore Antonello Cuccureddu che da sei anni attende la riqualificazione della pista di atletica: «Questo impianto – dice – necessita di un radicale intervento così come tutta l’area di Maria Pia, un luogo frequentato da tanti giovani, ricco di potenzialità ma non valorizzato».

A caccia di fondi

Nei piani pure il riutilizzo dei vecchi immobili abbandonati per trasformarli in club’s house e locali di servizio. Un elaborato, con rendering, è stato messo a disposizione dell’Amministrazione comunale perché possa farlo suo, «facilitando il percorso tra l’idea e la sua attuazione, individuando lo spazio idoneo, gli interlocutori e, se necessario, anche i tipi di finanziamenti».