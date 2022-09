Città troppo cara, meglio le borgate 

Giuseppe Carboni, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, fa anche un’altra considerazione: «La popolazione di Oristano città per il 25 per cento è composta da residenti nelle frazioni ed è una tendenza in aumento. Di fatto all’interno delle “mura” hanno casa meno di 23 mila persone, è un dato che deve far riflettere e da cui partire per qualsivoglia programmazione si voglia attuare. Resta il fatto che se nelle frazioni il numero degli abitanti comunque tiene, in città il calo non solo arriva dall’Istat ma si tocca con mano». Forse perché in città l’affitto costa il doppio rispetto alle frazioni e la vita in generale è più cara. «Certamente questo elemento ha un certo peso, nei piccoli centri anche avere un orticello consente di risparmiare qualcosa e con i tempi che corrono non è da sottovalutare» conferma Gianfranco Licheri, capogruppo dei Riformatori al Palazzo degli Scolopi.

È un dato di fatto: la popolazione continua a calare. Il calcolo che dava Oristano al di sotto dei 30 mila abitanti nel 2030 trova sempre più conferma nei dati mensili sulla popolazione forniti dall’Istat. Da giugno 2021 a giugno 2022 si è passati da 30.655 a 30.415 residenti, meno 240 (in percentuale quasi l’un per cento). Da maggio a giugno di quest’anno la perdita è stata di 60 unità, vale a dire che in un mese sono sparite due persone al giorno soprattutto perché il saldo naturale (differenza tra morti e nascite) continua ad essere fortemente negativo non compensato dal movimento migratorio che chiude praticamente alla pari e così pure la segnalazione che riguarda gli stranieri residenti. In sostanza una città bloccata che ha perso la spinta propulsiva di essere capoluogo di provincia.

La crisi

«Siamo una città imperniata sui servizi pubblici, tra Azienda sanitaria, Inps, scuola e altri uffici facciamo il 50 per cento dell’occupazione – osserva Andrea Sanna, segretario provinciale della Cgil – Il resto è fatto da pensionati e piccola imprenditoria. Una percentuale che purtroppo va a scendere perché nel pubblico impiego su dieci che vanno in pensione, ne vengono sostituiti al ben pochi. Lo Stato sta smantellando gli uffici e la sanità pubblica ha la carenza d’organico che tutti conosciamo, la Regione e le amministrazioni locali stanno a guardare».

La città-capoluogo

Giuseppe Carboni, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, fa anche un’altra considerazione: «La popolazione di Oristano città per il 25 per cento è composta da residenti nelle frazioni ed è una tendenza in aumento. Di fatto all’interno delle “mura” hanno casa meno di 23 mila persone, è un dato che deve far riflettere e da cui partire per qualsivoglia programmazione si voglia attuare. Resta il fatto che se nelle frazioni il numero degli abitanti comunque tiene, in città il calo non solo arriva dall’Istat ma si tocca con mano». Forse perché in città l’affitto costa il doppio rispetto alle frazioni e la vita in generale è più cara. «Certamente questo elemento ha un certo peso, nei piccoli centri anche avere un orticello consente di risparmiare qualcosa e con i tempi che corrono non è da sottovalutare» conferma Gianfranco Licheri, capogruppo dei Riformatori al Palazzo degli Scolopi.

Il Comune

Il sindaco Massimiliano Sanna sulla proiezione pubblicata dall’Istat al 2030 ha qualche dubbio. «Il calo demografico è un problema che interessa tutta l’Italia per i motivi che ben conosciamo legati in particolare alla forte diminuzione delle nascite e all’invecchiamento della popolazione – osserva il primo cittadino – Come amministrazione comunale tentiamo di dare una mano anche alla crescita demografica promuovendo le opportunità offerte dal Pnrr e da altri interventi che l’amministrazione comunale ha in cantiere e in fase di programmazione».

