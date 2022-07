«Città strategica per l’Ateneo» 

Olbia città universitaria è un obiettivo a breve termine ma che non si concretizzerà per l’avvio del prossimo anno accademico, almeno non sotto forma di nuovi corsi oltre al polo già esistente di economia del turismo. Ma in parallelo marcia spedito l’ambizioso progetto del polo di innovazione tecnologica sul quale l’Università di Sassari (accanto a Cipnes, Consorzio UniOlbia e Comune) ha investito competenze ed energie. «Olbia è di primario interesse strategico per l’Università di Sassari che ha messo in campo un investimento molto impegnativo nel quadro del Pnrr», ha ribadito il rettore Gavino Mariotti.

Corsi in attesa

Il rettore ha annunciato, qualche giorno fa, l’offerta formativa dell’Ateneo ma non ci sono novità per la città che conferma la triennale e la magistrale di economia del turismo attualmente ospitate all’aeroporto in attesa del trasferimento in centro. Restano quindi in stand by, e molto attesi dagli studenti galluresi, i due corsi di Scienze infermieristiche, attraverso una convenzione siglata con il Mater Olbia, e di Gestione dell’ambiente marino e costiero, una magistrale che dovrebbe essere ospitata nei locali dell’Ex Sep, ristrutturati grazie a un finanziamento ottenuto dall’Area marina protetta di Tavolara che ha ultimato i lavori e destinato altri fondi (al momento fermi causa lo stallo dell’ente) per gli arredi. Per quanto riguarda il primo, l’iter è in corso mentre sul secondo si sta facendo un ragionamento sui contenuti. Intanto per settembre l’Università ha promosso una Summer school internazionale che coinvolgerà l’Amp di Tavolara e il parco di La Maddalena.

Il polo tecnologico

Il progetto per il polo strategico per l’innovazione, che vale 16,6 milioni e si svilupperà a Cala Saccaia, si è classificato trentottesimo tra i 141 ritenuti idonei, un ottimo risultato ma non sufficiente per accedere in prima battuta ai finanziamenti. Che però, si confida, arriveranno dato il valore riconosciuto della proposta. I cinque campi di azione sono l’innovation management (nel quale si inserisce il polo di eccellenza della nautica, la cartografia, la qualità della vita (che comprende il turismo ma anche la salute), l’agritech, veterinaria e agricoltura.«Olbia è stata scelta per questo progetto in ragione di parametri molto precisi», spiega il delegato per i progetti strategici di ateneo Antonio Usai: «I dati ci dicono che il territorio ha performance competitive su scala nazionale, con una forte spinta all’innovazione e con una presenza, nella composizione della popolazione, della generazione Z equiparabile a quella del nord Italia e superiore alla media nazionale. Questo ne fa il luogo ideale per un laboratorio dell’innovazione. Oggi – prosegue il docente di Innovation management – dobbiamo andare oltre la visione tradizionale dell’Università. Il nostro punto di riferimento restano i ragazzi ma dobbiamo pensare non solo alla formazione ma alle prospettive, svolgendo un ruolo attivo».