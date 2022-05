«Città senz’anima: è il momento del rilancio» 

Un’inaugurazione tanti “big” della politica regionale e locale: dal deputato del Pd Andrea Frailis al consigliere regionale dem Piero Comandini, presenti anche il socialista Mondo Perra, l’esponente di Possibile Thomas Castangia e la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù. Ma anche ex sindaci come Mario Sau, con cui Camba ha governato prima del centrodestra. «Ho deciso di scendere in campo per amore della mia città», ha più volte ribadito Camba, «pronto ad amministrare Selargius senza ambizioni personali, con il solo fine di mettere a disposizione la mia esperienza e fare qualcosa per migliorare tutto il territorio, dal centro ai quartieri più periferici».

Nessun simbolo di partito - 5 Stelle a parte - in nome di un progetto civico per la città, e uno slogan che mette d’accordo tutti: “Selargius merita di più”. Prima uscita pubblica del candidato a sindaco Franco Camba - sostenuto da Pd e dal resto del centrosinistra, insieme a pentastellati e Ps’Az - che ieri sera ha inaugurato la sede elettorale della coalizione in via Istria, a due passi dal Municipio. «Il nostro è un progetto senza bandiere politiche, l’unica bandiera che ci unisce è quella di Selargius», le parole di Camba durante l’incontro elettorale.

L’incontro

Un’inaugurazione tanti “big” della politica regionale e locale: dal deputato del Pd Andrea Frailis al consigliere regionale dem Piero Comandini, presenti anche il socialista Mondo Perra, l’esponente di Possibile Thomas Castangia e la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù. Ma anche ex sindaci come Mario Sau, con cui Camba ha governato prima del centrodestra. «Ho deciso di scendere in campo per amore della mia città», ha più volte ribadito Camba, «pronto ad amministrare Selargius senza ambizioni personali, con il solo fine di mettere a disposizione la mia esperienza e fare qualcosa per migliorare tutto il territorio, dal centro ai quartieri più periferici».

Durante l’incontro pubblico Camba ha anche anticipato alcuni punti del programma elettorale della coalizione: fra le priorità le scuole, iniziative a sostegno delle famiglie, delle società sportive e delle attività commerciali.

Le anime

Il Pd è stato il primo partito a chiedere il suo ritorno alla guida di una coalizione allargata, insieme al resto del centrosinistra fra cui Possibile, Centro democratico, Demos, Azione, Progressisti, Psi. Pieno sostegno anche dai Cinque Stelle, dai sardisti e da Italia in Comune. «Una coalizione che nasce dal confronto con i cittadini, non decisa dalle segreterie di partito», ha precisato il candidato sindaco, «dove all’interno ci sono diverse espressioni della città».

Un progetto politico dove tutti hanno rinunciato al simbolo di partito, tranne il gruppo dei pentastellati che, «in quanto movimento», potrà avere le Cinque stelle in testa alla lista. Pd e Psd’Az avranno invece colori e slogan che richiamano le sigle di partito, un test civico - per i dem e i sardisti insieme - con il quale le due forze politiche si giocano tutto, compreso il futuro scenario politico verso le elezioni regionali. «Ci sono forze che a livello regionale sono politicamente contrapposte, ma che si sono ritrovate nel capire le esigenze della città, e condividere le stesse strategie da mettere in campo per cercare di migliorarla», ha aggiunto Camba, «così come ci sono persone che non fanno parte di nessuno schieramento politico».

Le scintille

Non sono mancate le stoccate all’attuale amministrazione. «Non basta il nuovo asfalto per coprire il grigiore di questi ultimi anni», ha detto Camba, «la cosa che più mi tocca è che vedo mancare l’anima di Selargius, con un tessuto economico, sociale e culturale spento. E troppe serrande abbassate, come dimostra questo locale commerciale da tempo sfitto che abbiamo scelto come sede elettorale. E lo dimostra la zona industriale, con un centro servizi ancora chiuso e un rilancio di cui avrebbe bisogno ma che non c’è mai stato. Così come serve un piano del traffico», ha sottolineato, «e il massimo impegno per conquistare un ruolo centrale nella Città metropolitana».

