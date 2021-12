Città mobilitata per i bisognosi  

Intanto invece nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini, i cui volontari seguono 95 famiglie, dopo la fiera del dolce dei giorni scorsi è stata organizzata una lotteria, il cui ricavato sarà utilizzato per acquistare viveri per i poveri. Comprando un biglietto al costo di 5 euro si può vincere il primo premio (un prosciutto crudo o un maialetto) e poi cesti natalizi, alberi e presepi fatti di gateau. «Nella nostra zona ci sono purtroppo molte famiglie che hanno bisogno», spiega il parroco don Gianni Paderi. «Non ci sono solo ville, che peraltro si popolano soprattutto d’estate, ma tante persone che vivono in campagna in condizioni difficili. Per l’Immacolata abbiamo già fatto la Fiera del dolce e adesso con il ricavato della lotteria potremo comprare ad esempio un maialetto o pollo per il pranzo di Natale».

Pranzi, raccolte di viveri, mercatini solidali e lotterie: la città si mobilita per stare vicina ai poveri e bisognosi nel periodo di Natale. Sono tantissime le iniziative messe in campo dalle associazioni, dai vincenziani e dalle parrocchie che fanno fronte comune per aiutare chi in questo periodo dell’anno si sente ancora più solo e disperato.

Le limitazioni

Condizioni difficili

Raccolta cibo

L’associazione Ranger ha avviato una raccolta alimentare per famiglie in grande difficoltà economica fuori da tre supermercati. E ci sarà il mercatino solidale dell’associazione Sette note e più in programma il 17, 18 e 19 dicembre all’oratorio Ferrini in via Porcu. Ci saranno 17 stand di hobbisti che esporranno le loro creazioni e il ricavato delle vendite andrà a sostegno della casa che accoglie le donne vittime di violenza di suor Anna Cogoni. «Il nostro mercatino è nato sei anni fa», ricorda il vice presidente dell’associazione Alessandro Passera, «proprio per aiutare chi ha bisogno. Sappiamo che il numero di assistiti è aumentato anche per via del Covid». Giovedì nel sagrato della basilica di Sant’Elena tonerà anche il Miracolo di Natale che si terrà in contemporanea anche in altri centri, con la raccolta di viveri a lunga conservazione.

