Città invasa dalle carcasse d’auto  

Le carcasse d’auto invadono la città di Nuoro. Da anni i cittadini protestano e chiedono aiuto per lo smaltimento di vetture ma finora non c’è stata alcuna risposta tempestiva. «È da un paio di anni che stiamo cercando di smaltire degli scheletri delle auto trovati sotto i rovi - dice una della vittime - Abbiamo pulito tre ettari di un terreno che abbiamo acquistato da poco, trovando cinque carcasse di macchine vecchie, senza targa e quindi non riconducibili ai responsabili che hanno deciso di abbandonare il rifiuto. Non siamo riusciti a risalire ai proprietari».

La denuncia

L'esasperazione pera una situazione che trascina da tempo porta i privati a voler pagare di tasca propria rivolgendosi a ditte di autodemolizione in tutta la Sardegna nonostante il servizio gratuito di rimozione offerto dal Comune. «Con gli sfasciacarrozze diventa un'odissea - afferma un cittadino - Alcuni non si sono mai presentati, eravamo disposti a pagare anche 500 euro per la rimozione di ogni singola vettura. Alla fine abbiamo deciso di recintare l'area in maniera tale da non far avvicinare i bambini ma è una situazione indecorosa per tutta la città». Dopo la denuncia dei residenti al Comune, ai vigili urbani e alla ditta incaricata alla rimozione, nulla o quasi è cambiato. «Tutti se ne lavano le mani - affermano – La spazzatura si accumula perché alcune persone, prive di senso civico, utilizzano gli spazi come discarica creando montagne di rifiuti in aree private e pubbliche. E non si riesce a smaltire neanche pagando».

Gli interventi

Le zone più critiche sono Mughina e Pratosardo, ma il problema è presente in tutta la città. «La ditta è attiva, lavora e si può far carico al massimo di nove veicoli per volta - rassicura Katia Zanda, capitano dei vigili urbani di Nuoro - Conosciamo bene questo grosso problema. Quando troviamo veicoli muniti di targa diventa più complicato poiché non sono trattabili come rifiuto pertanto bisognerebbe rendere la targa nulla, farla diventare proprietà dell’Ente e poi smaltirla. Facciamo numerosi passaggi tecnici purtroppo. Continueremo a lavorare per garantire il benessere di tutti».