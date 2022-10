Città invasa dai poster abusivi 

Occupazione abusiva di suolo pubblico, danneggiamento, in alcuni casi la violazione paesaggistica. Sono le tre ipotesi di reato sulle quali lavora la Procura da quando il Comune ha inviato al terzo piano del Palazzo di giustizia innumerevoli segnalazioni riguardo la presenza, sul territorio cittadino, di decine di cartelloni pubblicitari sistemati senza autorizzazione lungo diverse strade del centro e della periferia. Un problema venuto alla luce a giungo, quando l’allora assessore Andrea Floris (poi dimissionario e sostituito da Fioremma Landucci) aveva fatto sapere che l’amministrazione aveva «avviato un intervento di riordino degli impianti in città» puntando a «rimuovere tutti quelli» piazzati senza richieste preventive: molti si trovavano proprio all’altezza di incroci e «mettevano a rischio la sicurezza degli automobilisti».

L’autorità giudiziaria

Circa 40 i tabelloni portati via sino a qualche settimana fa in tutta l’area che va dal Lungosaline (più o meno in corrispondenza con l’ospedale Marino) sino alla rotatoria tra ponte Vittorio e viale Poetto. Un servizio del quale si sono occupati la Polizia municipale e il Servizio tributi, quello del Patrimonio, del Verde pubblico e della Mobilità. I risultati, provvisori (sarebbe ancora in corso la verifica del numero esatto degli impianti da rimuovere), sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, che ha aperto una serie di fascicoli con le relative violazioni di legge contestate ai singoli casi e l’iscrizione sul registro degli indagati, quando possibile, dei presunti responsabili dell’iniziativa.

Altri due anni

La rimozione è anche costata una sanzione amministrativa ai titolari delle ditte che hanno piazzato i cartelloni, oltre che il pagamento delle spese di rimozione e di custodia, ma non sono mancati i casi di società che, ricevuta la segnalazione e la contestazione, hanno provveduto in proprio a portare via i tabelloni. Che in alcuni casi violavano anche il codice della strada. Il lavoro di rimozione, secondo le intenzioni del Comune, andrà avanti sino al ritorno alla legalità. Comunque sono previsti interventi per i prossimi due anni.