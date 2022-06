Città invasa da zanzare e zecche 

Zanzare, ma anche zecche, blatte e pulci sono ospiti (indesiderati), la cui presenza si avverte ormai maggiormente in città e a Torregrande, con cittadini e turisti che si lamentano. Mangiare e consumare qualcosa all’aperto sta diventando un grosso problema per tutti. Giustamente, ci si chiede quando e se ci sarà la disinfestazione. Domanda prontamente girata al settore Ambiente della Provincia di Oristano che ha la competenza in materia.

Gli interventi

Dagli uffici guidati dal dirigente Raffaele Melette, assicurano che i tempi dovrebbero essere brevi, considerato che per contrastare la riproduzione delle zanzare, di altri insetti ed assicurare la disinfestazione in particolare nel periodo estivo, è in fase di affido, all’esterno dell’amministrazione, il servizio per un costo di 130 mila euro che integra gli interventi compiuti per la stessa attività di contrasto e assicurata ordinariamente. Certo, il problema è molto più ampio, perché nonostante dall’ente di via Carboni si mostri la volontà di fare meglio e di più, ci si scontra con l’amarissima realtà, fatta di un numero di disinfestatori non assolutamente sufficiente per garantire un servizio eccellente. La Provincia di Oristano, infatti, pur conservando deleghe delicate come quelle in materia ambientale, non può svolgere in toto una serie di interventi fondamentali. In organico, cosa nota da tempo, ha solo 13 disinfestatori. Un numero davvero irrisorio, che causa oggettive difficoltà ad operare in un settore ritenuto tra i più nevralgici dell’Ente, dovendosi occupare nientemeno della disinfestazione dell’intero territorio. Questo grazie ai compiti trasferiti dalla Regione nel 2000, in merito al controllo e alla lotta contro insetti nocivi e parassiti.

Le difficoltà

I pochi operatori rimasti cercano di fare l’impossibile per compensare il lavoro svolto in precedenza dai tantissimi lavoratori pensionati negli ultimi anni, senza però essere stati mai rimpiazzati. Un handicap notevole se si considera che la provincia possiede ben seimila ettari (oltre la a metà di quelli sardi) di specchi d’acqua, in gran parte stagni. Senza un numero di addetti adeguato è dunque problematico pensare di riuscire a svolgere bene tutte le azioni di controllo per contenere l’invasione di insetti nocivi e parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante. Personale che andrebbe implementato pure per svolgere il regolare monitoraggio e controllo sistematico dei focolai di riproduzione di zanzare nelle immediate periferie dei comuni presenti nelle aree stagnali e costiere.