Città intelligenti post-pandemia 

Il corso, infatti, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di città intelligenti, sostenibili e resilienti o, in una parola, smart , attraverso le tecnologie più adatte secondo una visione strategica e sistemica. Non solo, ma vuole anche creare un ecosistema di accademie, istituzioni e aziende per dare l’opportunità di networking per sviluppare nuove soluzioni per lo sviluppo delle città.

«In questo quadro - spiega Luigi Mundula - l'evento ha come obiettivo l’approfondimento degli strumenti concettuali e operativi e dei modelli di governance utili a costruire città che, a partire dalla costruzione di strategie condivise, integrino l’innovazione tecnologica e sociale nei processi di sviluppo urbano per garantire un'alta qualità della vita ai cittadini nel quadro di una sostenibilità intergenerazionale globale».

Come saranno le città del futuro? Quali gli obiettivi per una città che punta all’innovazione, attenta alla sostenibilità, ma anche a non perdere la propria identità? Se ne parlerà domani nella tavola rotonda (su Zoom, link disponibile sul sito web www.unica.it) che conclude l’edizione 2021 dell' International Smart Cities School , organizzata dal Tomorrow's cities lab , coordinato da Luigi Mundula, con il sostegno della Fondazione di Sardegna. La scuola di formazione ogni anno affronta il tema delle smart cities da un’angolazione diversa: il tema di questa edizione è “Le città nell’era del new normal post-pandemico”.

Le strategie

I progetti elaborati dagli studenti provenienti da diverse università internazionali che hanno partecipato ai laboratori, supportati dai vari docenti e dell’architetta Mara Ladu, tutor didattico e coordinatrice organizzativa della scuola, verranno presentati domani.

La sostenibilità

«Nella scuola abbiamo maturato il concetto di città Smart, sempre più connesso a quello di città sostenibile – aggiunge Mara Ladu – la tecnologia è alla base di un progetto di città sostenibile, ma non può essere il fine, deve essere il mezzo per costruire queste città, non deve omologare, non ci servono città tutte uguali, ma dobbiamo difendere l’identità di ogni singola città», ma la tutor evidenzia anche che è emerso molto il discorso della circolarità. «Non dobbiamo limitarci a guardare un progetto nella sua individualità, ma nel suo complesso, dal momento in cui è stata concepito, come e con quali materiali, l’origine di questi e come questi verranno poi smaltiti».

