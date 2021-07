Città in miniatura, l’opera invisibile 

La riproduzione di Iglesias in miniatura rimarrà per un’altra estate nel buio di una stanza. I lavori per la sistemazione di piazza Municipio e del Palazzo Municipale impediscono le visite al progetto di Claudio Paulis, l’artista che ha creato una meticolosa riproduzione in scala degli edifici storici, delle strade e delle piazze della cittadina mineraria. La possibilità di provare la sensazione di sentirsi come Gulliver in viaggio a Lilliput è per forza di cose negata da un anno e mezzo a questa parte: «Prima la pandemia – spiega Paulis – e poi i lavori di restauro non mi hanno dato la possibilità di proseguire ed esporre». Non è una protesta vera e propria, ma il rammarico c’è.

La promessa

Claudia Sanna, assessora alla cultura e allo spettacolo, prova ad attenuare la delusione di Paulis: «Ospitare un’opera simile in una sala dedicata dimostra tutto l’interesse che ha l’amministrazione per il lavoro dell’artista. Iglesias in miniatura è una risorsa che presto verrà sfruttata, quando nel Palazzo comunale verranno trasferiti l’ufficio turistico e quello della Pro Loco. Inoltre in ottobre il signor Paulis sarà di certo uno dei protagonisti della prossima edizione di Monumenti Aperti».

«Non mi resta che attendere e nel frattempo progettare eventuali nuovi soggetti», si consola lui.

Com’è nata

Polistirolo, cartapesta, legnetti e tessuti sono i materiali con cui il miniaturista, dal 2017, porta avanti la sua opera, nella quale sono rappresentate le peculiarità della cittadina: dai profili delle costruzioni medievali alle tradizioni secolari, dai personaggi che l’hanno abitata a quelli che ancora la vivono. «Tutto – racconta Paulis – cominciò con l’esposizione di un presepe in occasione delle festività natalizie al museo dell’Arte mineraria d’Iglesias: riprodussi la città in miniatura, le sue miniere e la natività sotto il colle del Buon Cammino».

L’escalation dei consensi fece guadagnare all’artista gli inviti alle più disparate manifestazioni locali, fino alla proposta da parte dell’amministrazione comunale di ospitare in modo permanente il suo lavoro in una sala del Palazzo comunale. «L’anno precedente dell’avvento del Covid – ricorda Claudio Paulis – aprivo all’esposizione il venerdì per Notteggiando e per le festività registrando un numero di visitatori molto generoso».

Nel corso degli anni il miniaturista ha continuato a perfezionare l’esposizione: «È in continuo divenire. Ho aggiunto una rappresentazione delle processioni del Giovedì e del Venerdì Santo, la natalità in costume desulese sotto la fontana del Grifoneddus e alcune statue del Cimitero monumentale d’Iglesias, come quella delle sorelle Boldetti e quella della bimba con il cerchio». Una meraviglia che, per il momento, può solo essere immaginata.

