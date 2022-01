Città in crescita per altri 10 anni 

Maria Sole, figlia di un ristoratore cagliaritano e di una casalinga romena, residenti a Porto Rotondo è la prima olbiese del 2022, testimone perfetta della città che cresce grazie alle tante comunità, sarde, italiane e straniere che ne fanno parte. È infatti soprattutto l’attrattività a consolidare la tendenza di crescita. Tendenza consolidata anche secondo le recenti previsioni demografiche dell’Istat che confermano un allarmante scenario di spopolamento in Sardegna. Olbia è l’eccezione e, secondo gli statistici, continuerà a crescere nel prossimo decennio toccando alla fine del 2030 quota 62.950.

I dati 2021

Una stima che, in realtà, potrebbe essere in difetto perché i dati Istat partono da una popolazione a fine 2021 su 60.742 residenti mentre il sito del Comune ne conta 62258 con 434 residenti in più rispetto allo scorso anno. I nati sono stati 424 contro 452 morti, un saldo demografico quindi lievemente negativo, nella tendenza generale di un calo della natalità. Ad aumentare la lista degli iscritti all’Anagrafe sono gli immigrati, persone arrivate da altri comuni, 1652 contro i 1163 che sono andati via. Quasi la metà vengono da altri centri della Sardegna. Gli stranieri costituiscono quasi il dieci per cento della popolazione, la quota più alta tra le città dell’Isola.

Lo scenario

Olbia, secondo lo studio Istat, è l’unico Comune sardo (tra quelli con oltre 30.000 abitanti) con previsioni di crescita della popolazione. Una crescita del 3 per cento, comunque più contenuta rispetto agli scorsi decenni: se le previsioni saranno confermate si avvicinerà molto a Quartu (che invece vedrà diminuire i propri residenti). Ma se è consolidato il ruolo di polo di attrazione, anzitutto economico (la crescita demografica si accompagna a quella delle imprese), dovrà fare i conti per la prima volta con l’invecchiamento della popolazione: gli under 20, oggi oltre undicimila, nel 2030 saranno 1500 in meno.