Città culturale ma senza musei civici 

Iglesias non ha un museo (neanche civico) che, per le norme di Stato e Regione, si possa definire tale: l’offerta, oltre una dozzina di esposizioni con pezzi unici e rarità che raccontano miniere, fede, tradizioni, arte, origini medioevali, speleologia, archeologia, si regge sul volontariato. Mancano standard strutturali e tecnici, in altre parole i soldi dedicati nel bilancio comunale.

Volontari

Le informazioni sull’ampia proposta espositiva sono date con precisione, pazienza e professionalità dall’Ufficio del Turismo. A causa del Covid, le mostre ricevono su appuntamento, alcune sono a offerta altre hanno un biglietto compreso nella visita dei siti minerari. C’è il Museo delle macchine Igea a Masua chiuso da anni, altri hanno riaperto appena permesso come il Museo dell’arte mineraria in via Roma. «Lo abbiamo creato nel 1998, – spiega Luca Mula dell’Apimmg – da allora, ci impegniamo a renderlo vivo. Abbiamo sempre partecipato Monumenti aperti, siamo partner di Festival della Scienza, Fiera del libro e sono tanti gli eventi che abbiamo ospitato. Siamo volontari, il biglietto è per le spese vive». Al lavoro il Museo della Scuola di miniera a Monteponi. «Siamo fase di organizzazione - conferma Silvana Fontana dell’associazione Scudimi – molte nostre attività sono laboratori con in bambini, dal 2020 abbiamo dovuto rivedere le modalità. Siamo riusciti a fare degli eventi con professor Massimo Lumini, la guida turistica Paolo Putzolu e un tributo per l’archeologo Luciano Alba». Da un anno al Castello Salvaterra c’è la Mostra permanente delle Armi e strumenti di tortura medioevali. «Solo nel 2019 – racconta Giorgio Carta della Compagnia Balestrieri Fontana – il Comune ci ha dato modo di realizzare il progetto grazie agli assessori Giorgia Cherchi, Claudia Sanna e al consigliere Alessandro Pilurzu. Sono esposti più di 280 pezzi ricostruiti dal maestro Enzo Caschili, una mostra unica in Sardegna. Vorremmo continuare la riscoperta del medioevo con un coinvolgimento strutturato delle scuole».

Donazione Priola

Stefano Priola, insegnante e cultore delle tradizioni, ha donato alla città la sua collezione di famiglia (con rarissimi costumi sardi, stoffe, gioielli e strumenti artigianali), ora è il Museo del Costume. “È aperto – chiarisce – su prenotazione all’Ufficio del Turismo, l’unico che aiuta. Sono sconfortato perché il perfezionamento della donazione non è stato ancora fatto, inseguo il Comune da un anno e ci sono delle manutenzioni da fare nel locale”.

Il Comune

Claudia Sanna, assessore alla Cultura, ha trovato la situazione alla sua nomina nel 2018; è «al lavoro, con i colleghi Didaci e Cherchi, per costituire un polo standard. I musei sono il nostro biglietto da visita verso chi ci viene a trovare e ci raccontano». In arrivo ci sono nuovi musei: uno a norma, il Mineralogico di cui è pronta la seconda sala, poi il completamento di quello del Breve e “la Mostra permanente di archeologia, promessa che avevo fatto a professor Alba. Avrà i fondi Pistis, Pasci e anche Meloni, che siamo riusciti a mantenere in città. È mio impegno perfezionare le donazioni Branca e Priola, purtroppo non sono atti che dipendono dall’assessore”.

RIPRODUZIONE RISERVATA