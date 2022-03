Città al buio, dossier sui sabotaggi 

Per rimetterlo in sesto non c’è che una strada: la completa riqualificazione della rete cittadina. Luci, pali e infrastrutture di terra. Queste ultime così malmesse da costringere l'assessorato a riaprire l’asfalto in via Sonnino appena restaurata, rimettere in sesto il cantiere e avviare i lavori sulla linea interrata. Con buona pace dei residenti e delle attività produttive. Come avverrà in via Premuda.

Di anni ne ha parecchi e li dimostra tutti, la rete dell’illuminazione pubblica cagliaritana. Senilità e acciacchi che la stanno portando al collasso. Se poi ci aggiungi una gestione non sempre accurata e più recentemente anche un bel po’ di sabotaggi (termine coniato dal sindaco Paolo Truzzu e dall'assessore Alessio Mereu per indicare i più recenti e frequenti atti di vandalici alle cabine-armadi), allora il cerchio si chiude. Il malato grave è arrivato al fine vita.

Per rimetterlo in sesto non c’è che una strada: la completa riqualificazione della rete cittadina. Luci, pali e infrastrutture di terra. Queste ultime così malmesse da costringere l'assessorato a riaprire l’asfalto in via Sonnino appena restaurata, rimettere in sesto il cantiere e avviare i lavori sulla linea interrata. Con buona pace dei residenti e delle attività produttive. Come avverrà in via Premuda.

Raid vandalici

Intanto all’assessorato ai Servizi tecnologici guidato da Alessio Mereu attendono il report sugli atti vandalici che l’impresa Gemca, vincitrice dell'appalto da 700mila euro per la manutenzione della rete, sta elaborando. Con questo verrà presentata una dettagliata denuncia alla Procura. Tra le strade prese di mira, piazza Medaglia Miracolosa, la zona di San Benedetto, quella di Monte Urpinu, via Sonnino, Castello, il Cep.

I programmi

Lo scorso dicembre è scaduto l’appalto che la società Consip (la società per azioni che fa capo al ministero dell’Economia e delle Finanze e collabora con le amministrazioni pubbliche per l’efficientamento degli impianti di illuminazione) garantiva da ben nove anni per la cura di 9.340 punti luce (gli altri 12.660 li seguiva direttamente il Comune). Ora, dopo la fase di gestione temporanea da 90mila euro, si entrerà già dal primo aprile nella seconda fase. Tra maggio e giugno entrerà nel vivo il vero progetto di riqualificazione della rete con la gara da 7 milioni e mezzo di euro che consentiranno di ringiovanire l’intero apparato dell’illuminazione pubblica vecchia di quasi 40 anni. «In sei mesi l’assessorato e gli uffici hanno lavorato per far fronte alle emergenze che chiaramente non sono finite», spiega Alessio Mereu. «Ben altri interventi saranno necessari per fermare i blackout. Stiamo predisponendo il piano di gestione e per il futuro pensiamo anche a un sistema di partenariato pubblico-privato».

Il futuro

Insomma, pensare che le colpe per i blackout continui in tante strade cagliaritane siano da addebitare ai vecchi lampioni e alle sue lampadine “fuori moda” capaci tra l’altro di consumi esorbitanti, è del tutto sbagliato. Le cause sono sotterranee e riguardano le linee che dalle condotte-madri sfruttate da Enel Distribuzione per inviare l’energia poi raggiungono l’intero apparato d’illuminazione comunale. Per questo sarà necessario attendere la completa sostituzione della rete malconcia.

Il ricercatore

«E infatti non è un problema di lampade. Per farle funzionare c’è bisogno di impianti efficienti che invece in città proprio non ci sono», dice Alfonso Damiano, docente al Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica. La verità è che tutto questo sistema è vecchio e negli anni è stata fatto un’adeguata manutenzione. Tanto meno gli impianti sono stati ammodernati. Facciamo i conti con i blackout. Che proseguiranno se davvero non si interverrà immediatamente per riqualificare la rete. «Gli impianti – ricorda Damiano – hanno una vita media definita. Sopportano due, tremila ore di “lavoro”. E i nostri sono al limite. Chi ci è già arrivato, chi sta per raggiungerlo. Il risparmio energetico con le lampade a led è l’alternativa. Si spende per l’installazione ma i consumi si abbattono. Non solo si risparmia il 30 per cento dei consumi ma la differenza della durata di vita delle lampade è consistente: dalle venti alle 100 mila ore».

