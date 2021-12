Città al buio, cresce la rabbia 

La situazione è nota: le centraline che forniscono l’energia elettrica a buona parte degli oltre 20mila lampioni della città sono fuori uso e il Comune ha un solo elettricista. Non solo: l’azienda che aveva in appalto parte dell’illuminazione ha finito la sua gestione a fine novembre e nell’ultima fase non ha effettuato la manutenzione necessaria. Il primo dicembre è subentrato un nuovo appaltatore che dovrebbe avviare progressivamente le riparazioni, ma ci vorranno ancora molte settimane.

La sua voce non nasconde la rabbia e la frustrazione per una situazione che va avanti da settimane in tutta la città. Da Villanova a San Benedetto, da Bonaria a Monte Urpinu, da Genneruxi al Poetto, da La Vega a Is Mirrionis i cittadini sono esasperati per una situazione che ha pochi precedenti nella storia recente. «Via Sonnino è sempre stata una vetrina di Cagliari, ma in queste condizioni emerge una brutta cartolina», commenta Michele Cherchi, uno dei titolari della Salsamenteria. «Restano accese solo le insegne di alcuni negozi, noi abbiamo i faretti accesi anche di notte e quando chiudiamo la serranda lo facciamo in compagnia, non si sa mai. Vorremmo capire il perché di questa situazione. Sotto Natale la gente esce a fare acquisti ed evita le strade buie. Se c’è un guasto, sono disposto ad avere pazienza, però ce lo devono dire».

«Siamo stanchi e arrabbiati, ridateci la luce». Anna Paola Loi ha un’edicola in piazza Gramsci, che da settimane è al buio, come via Sonnino. «Apro la serranda dell’edicola all’alba, e da quando c’è il blackout ho paura di essere aggredita. Qui la gente e i commercianti sono esasperati».

«Siamo stanchi e arrabbiati, ridateci la luce». Anna Paola Loi ha un’edicola in piazza Gramsci, che da settimane è al buio, come via Sonnino. «Apro la serranda dell’edicola all’alba, e da quando c’è il blackout ho paura di essere aggredita. Qui la gente e i commercianti sono esasperati».

Rabbia e frustrazione

La sua voce non nasconde la rabbia e la frustrazione per una situazione che va avanti da settimane in tutta la città. Da Villanova a San Benedetto, da Bonaria a Monte Urpinu, da Genneruxi al Poetto, da La Vega a Is Mirrionis i cittadini sono esasperati per una situazione che ha pochi precedenti nella storia recente. «Via Sonnino è sempre stata una vetrina di Cagliari, ma in queste condizioni emerge una brutta cartolina», commenta Michele Cherchi, uno dei titolari della Salsamenteria. «Restano accese solo le insegne di alcuni negozi, noi abbiamo i faretti accesi anche di notte e quando chiudiamo la serranda lo facciamo in compagnia, non si sa mai. Vorremmo capire il perché di questa situazione. Sotto Natale la gente esce a fare acquisti ed evita le strade buie. Se c’è un guasto, sono disposto ad avere pazienza, però ce lo devono dire».

Che cosa è successo

La situazione è nota: le centraline che forniscono l’energia elettrica a buona parte degli oltre 20mila lampioni della città sono fuori uso e il Comune ha un solo elettricista. Non solo: l’azienda che aveva in appalto parte dell’illuminazione ha finito la sua gestione a fine novembre e nell’ultima fase non ha effettuato la manutenzione necessaria. Il primo dicembre è subentrato un nuovo appaltatore che dovrebbe avviare progressivamente le riparazioni, ma ci vorranno ancora molte settimane.

Gli altri blackout

Blackout anche in via Oristano e via Einaudi. Situazione analoga in piazza San Giacomo da due settimane. «Stiamo subendo disagi», dice Guido Solinas, uno dei proprietari di un bar in via Piccioni, che come altri ha i tavolini sulla piazza: «Compensiamo i pochi posti interni con quelli esterni, ma la gente non si siede al buio. Il calo degli affari è notevole. Con i vicini colleghi ristoratori abbiamo inviato varie pec all'Urp e agli uffici comunali. Finora nulla è cambiato». A fare un po' di luce per dare una mano ai ristoratori, ci ha pensato l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Ma non basta. I cittadini sono infuriati. Erika Rapisarda abita in via san Giovanni: «Ho paura di rientrare quando cala il sole. Se venissi aggredita da qualcuno? È vergognoso che non risolvano il problema in via definitiva. Poi parlano tanto di sicurezza». Renato Ennas, residente in via Oristano, usa il cellulare per illuminare la strada «ma gli anziani come fanno?».

Non è un caso che lunedì un uomo sia caduto dai gradini in vico San Giovanni mentre andava a portare fuori il mastello dell'umido. Si è ferito al viso e al ginocchio. Melania Spanu vive in via san Benedetto: «Come posso uscire di casa senza la paura di essere colta di sorpresa da qualcuno? Come può esserci una situazione simile nel 2021?». La consigliera di opposizione Marzia Cilloccu annuncia che depositerà un’interrogazione urgente, e il consigliere di maggioranza Marcello Polastri dice che sta facendo numerosi reclami.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata